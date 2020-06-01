«Минск» после выхода из карантина обыграл дома «Слуцк»

Источник материала: Tut.by

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1 июня завершился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В столице «Минск», который вернулся после карантина из-за коронавируса, обыграл «Слуцк». Единственный гол в самом начале матча случился после грубой ошибки защитника гостей, чем воспользовались «горожане».

Вчера в Борисове БАТЭ обыграл «Ислочь» , единственный гол забил с пенальти Неманья Милич. Первое брестское дерби в истории независимой Беларуси завершилось уверенной победой чемпиона над новичком Высшей лиги «Рухом».

За игрой с трибуны наблюдал босс «Динамо» Александр Зайцев, компанию ему составил глава федерации Владимир Базанов.

В субботу в Минске «Шахтер» с минимальным счетом обыграл столичное «Динамо» . У команды в пяти последних матчах лишь одна победа.





ФК «Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0

Минск. 1 июня. Стадион «Трактор».

Судьи: Д. Доля (Гродно), А. Войтешонок (Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск).

ФК «Минск»: Леонов — Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Залеский — Евдокимов, Горбач (Алексиевич, 77), Сазончик — Хващинский (Арт.Васильев, 82), Грибовский (Ролович, 59).

ФК «Слуцк»: Брановец — Бобко (Балу, 54), Коанда, Образов, Чеботаев — Такулов, Салу (Семенов, 46), Козлов — Бураев (Трубило, 69), Кривулькин — Сердюк.

Гол: 1:0 — Хващинский (5).

Предупреждения: Рыжук (59), Чеботаев (63), Коанда (69).

Столичный клуб, пропускавший два тура, вернулся в чемпионат и сразу добыл важную для себя победу. Единственный гол случился на пятой минуте.

Защитник Салу решил зачем-то обыграть соперника перед своей штрафной, но ошибся, его обокрал Роман Грибовский, отпасовал на Владимира Хващинского, который отправил мяч в сетку.

Гости имели моменты, чтобы отыграться. Особенно близки они были к этому в начале второго тайма, но не хватило точности в завершение. «Минск» также мог забить еще, но за «сахарных» сыграла штанга.

Команда Андрея Разина догоняет минское «Динамо» по очкам, имея два матча в запасе.

Положение в чемпионате после 11-го тура:

Команда Матчи Очки БАТЭ 11 25 «Энергетик-БГУ» 11 22 «Торпедо-БелАЗ» 11 21 «Шахтер» 11 21 ФК «Слуцк» 10 17 «Динамо» (Брест) 11 16 «Ислочь» 11 15 «Славия» 11 15 «Рух» 11 14 «Неман» 10 14 ФК «Витебск» 11 14 ФК «Минск» 9 13 «Динамо» (Минск) 11 13 ФК «Городея» 11 12 ФК «Смолевичи» 10 4 «Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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