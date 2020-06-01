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«Минск» после выхода из карантина обыграл дома «Слуцк»

01.06.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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1 июня завершился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В столице «Минск», который вернулся после карантина из-за коронавируса, обыграл «Слуцк». Единственный гол в самом начале матча случился после грубой ошибки защитника гостей, чем воспользовались «горожане».

Вчера в Борисове БАТЭ обыграл «Ислочь», единственный гол забил с пенальти Неманья Милич. Первое брестское дерби в истории независимой Беларуси завершилось уверенной победой чемпиона над новичком Высшей лиги «Рухом».

За игрой с трибуны наблюдал босс «Динамо» Александр Зайцев, компанию ему составил глава федерации Владимир Базанов.

В субботу в Минске «Шахтер» с минимальным счетом обыграл столичное «Динамо». У команды в пяти последних матчах лишь одна победа.


ФК «Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0

Минск. 1 июня. Стадион «Трактор».

Судьи: Д. Доля (Гродно), А. Войтешонок (Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск).

ФК «Минск»: Леонов — Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Залеский — Евдокимов, Горбач (Алексиевич, 77), Сазончик — Хващинский (Арт.Васильев, 82), Грибовский (Ролович, 59).

ФК «Слуцк»: Брановец — Бобко (Балу, 54), Коанда, Образов, Чеботаев — Такулов, Салу (Семенов, 46), Козлов — Бураев (Трубило, 69), Кривулькин — Сердюк.

Гол: 1:0 — Хващинский (5).

Предупреждения: Рыжук (59), Чеботаев (63), Коанда (69).

Столичный клуб, пропускавший два тура, вернулся в чемпионат и сразу добыл важную для себя победу. Единственный гол случился на пятой минуте.

Защитник Салу решил зачем-то обыграть соперника перед своей штрафной, но ошибся, его обокрал Роман Грибовский, отпасовал на Владимира Хващинского, который отправил мяч в сетку.

Гости имели моменты, чтобы отыграться. Особенно близки они были к этому в начале второго тайма, но не хватило точности в завершение. «Минск» также мог забить еще, но за «сахарных» сыграла штанга.

Команда Андрея Разина догоняет минское «Динамо» по очкам, имея два матча в запасе.

Положение в чемпионате после 11-го тура:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 11 25
«Энергетик-БГУ» 11 22
«Торпедо-БелАЗ» 11 21
«Шахтер» 11 21
ФК «Слуцк» 10 17
«Динамо» (Брест) 11 16
«Ислочь» 11 15
«Славия» 11 15
«Рух» 11 14
«Неман» 10 14
ФК «Витебск» 11 14
ФК «Минск» 9 13
«Динамо» (Минск) 11 13
ФК «Городея» 11 12
ФК «Смолевичи» 10 4
«Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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1 июня завершился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, который длился четыре дня. БАТЭ продолжает лидировать, а брестское «Динамо» поднялось на шестое место.
 
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