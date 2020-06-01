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«Минск» после выхода из карантина обыграл дома «Слуцк»
01.06.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июня завершился 11-й тур
За игрой с трибуны наблюдал босс «Динамо» Александр Зайцев, компанию ему составил глава федерации Владимир Базанов.
В субботу в Минске
ФК «Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0
Минск. 1 июня. Стадион «Трактор».
Судьи: Д. Доля (Гродно), А. Войтешонок (Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск).
ФК «Минск»: Леонов — Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Залеский — Евдокимов, Горбач (Алексиевич, 77), Сазончик — Хващинский (Арт.Васильев, 82), Грибовский (Ролович, 59).
ФК «Слуцк»: Брановец — Бобко (Балу, 54), Коанда, Образов, Чеботаев — Такулов, Салу (Семенов, 46), Козлов — Бураев (Трубило, 69), Кривулькин — Сердюк.
Гол: 1:0 — Хващинский (5).
Предупреждения: Рыжук (59), Чеботаев (63), Коанда (69).
Столичный клуб, пропускавший два тура, вернулся в чемпионат и сразу добыл важную для себя победу. Единственный гол случился на пятой минуте.
Защитник Салу решил зачем-то обыграть соперника перед своей штрафной, но ошибся, его обокрал Роман Грибовский, отпасовал на Владимира Хващинского, который отправил мяч в сетку.
Гости имели моменты, чтобы отыграться. Особенно близки они были к этому в начале второго тайма, но не хватило точности в завершение. «Минск» также мог забить еще, но за «сахарных» сыграла штанга.
Команда Андрея Разина догоняет минское «Динамо» по очкам, имея два матча в запасе.
Положение в чемпионате после 11-го тура:
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1 июня завершился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, который длился четыре дня. БАТЭ продолжает лидировать, а брестское «Динамо» поднялось на шестое место.
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