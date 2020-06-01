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"Обнуление" сроков Путина: голосование по Конституции назначили на 1 июля

01.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.



Об этом сообщает Интерфакс.

"Путин считает, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений", - говорится в сообщении.

Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому при соблюдении мер безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование. Голосования по почте не будет.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Считается, что основные поправки заключаются в «обнулении» президентских сроков Путина.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
 
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