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Как белорусские студенты российских вузов осваивают методы дистанционного образования
01.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
В России высшее образование получают более 13 тыс. студентов из БеларусиВместо концертного зала скамейка на улице, а общение с куратором только по аудиосвязи. Даже великий композитор Чайковский не мог представить себе такого. Уже несколько месяцев консерватория закрыта на карантин, а студенты перешли на удаленку. У белоруса Юрия Демидовича (в 2009 году он представлял нашу страну на детском "Евровидении") сейчас самая напряженная пора - сдача экзаменов. Но как будущий дирижер покажет свое мастерство комиссии - большой вопрос.
У нашей соотечественницы Елены Гринкевич ситуация немного проще. Девушка учится в Высшей школе экономики. Решать задачи и составлять блок-схемы алгоритмов можно и дистанционно. Так как вуз не закрыл общежитие для иностранных студентов, решила закончить сессию в Москве. Но из-за ситуации с коронавирусом экзамены придется сдавать в двойном размере.
Некоторые российские вузы закрыли общежития для иностранных студентовСегодня в России высшее образование получают более 13 тысяч белорусов. Наше посольство курирует будущих дипломатов. Это студенты-квотники, которые учатся по направлению МИД Беларуси в МГИМО. Сегодня это более 20 человек. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в столице России Институт международных отношений закрыл свои общежития. Учащимся из Беларуси пришлось вернуться на родину и заканчивать год дистанционно.
Василий Черник, старший советник посольства Беларуси в России, руководитель делового и культурного центра посольства Беларуси в России: "Как будут проходить выпускные экзамены, как будут проходить экзамены по окончании семестров, сейчас сказать сложно. Мы в контакте с руководством МГИМО, они нас постоянно информируют. Да, тяжело, да, сложно. Но я надеюсь, что 1 сентября придут сюда первокурсники, второкурсники, третий, четвертый курс, а выпускники сдадут экзамены и вернутся работать в Республику Беларусь".
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