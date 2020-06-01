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Как белорусские студенты российских вузов осваивают методы дистанционного образования

01.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня в Москве новые меры режима самоизоляции. С одной стороны, есть послабления. Начали работать автосалоны и непродовольственные магазины, а также химчистки, прачечные и мастерские по ремонту обуви и одежды. Жителям столицы разрешили прогулки и занятия спортом на улице, но с ограничениями. В частности, гулять можно выходить не более трех раз в неделю с 9 утра до 9 вечера по графику, который установит мэрия Москвы. В то же время ужесточили масочный режим, а кафе, рестораны, спортивные центры, парикмахерские, театры и кинотеатры закрыты. Не работают и российские вузы, а учащиеся образование получают по скайпу и аудиосвязи. Как белорусские студенты российских  вузов осваивают методы дистанционного образования -  репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской. 

В России высшее образование получают более 13 тыс. студентов из Беларуси

Вместо концертного зала  скамейка на улице, а общение с куратором  только по аудиосвязи. Даже великий композитор Чайковский не мог представить себе такого. Уже несколько месяцев консерватория закрыта на карантин, а студенты перешли на удаленку. У белоруса Юрия Демидовича (в 2009 году он представлял нашу страну на детском "Евровидении") сейчас самая напряженная пора - сдача экзаменов. Но как будущий дирижер покажет свое мастерство комиссии - большой вопрос.
У нашей соотечественницы Елены Гринкевич ситуация немного проще. Девушка учится в Высшей школе экономики. Решать задачи и составлять блок-схемы алгоритмов можно и дистанционно. Так как вуз не закрыл общежитие для иностранных студентов, решила закончить сессию в Москве. Но из-за ситуации с коронавирусом экзамены придется сдавать в двойном размере.

Некоторые российские вузы закрыли общежития для иностранных студентов

Сегодня в России высшее образование получают более 13 тысяч белорусов. Наше посольство курирует будущих дипломатов. Это студенты-квотники, которые учатся по направлению МИД Беларуси в МГИМО. Сегодня это более 20 человек. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в столице России Институт международных отношений закрыл свои общежития. Учащимся из Беларуси пришлось вернуться на родину и заканчивать год дистанционно.

Василий Черник, старший советник посольства Беларуси в России, руководитель делового и культурного центра посольства Беларуси в России: "Как будут проходить выпускные экзамены, как будут проходить экзамены по окончании семестров, сейчас сказать сложно. Мы в контакте с руководством МГИМО, они нас постоянно информируют. Да, тяжело, да, сложно. Но я надеюсь, что 1 сентября придут сюда первокурсники, второкурсники,  третий, четвертый  курс, а выпускники сдадут экзамены и вернутся работать в Республику Беларусь". 

 
 
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С сегодняшнего дня в Москве новые меры режима самоизоляции. С одной стороны, есть послабления. Начали работать автосалоны и непродовольственные магазины, а также...
 
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