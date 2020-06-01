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Минздрав упростил порядок получения справки для школы детского сада

01.06.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав упростил порядок получения справки для школы детского сада

Министерство здравоохранения упростило порядок получения медицинских справок в школу и детский сад. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного специалиста медицинской помощи матерям и детям Минздрава Татьяну Бурдь.

Как отметила главный специалист, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране ведомство решило внести корректировки в некоторые нормативные документы и упростить порядок получения медсправок.

Так, упрощенный метод получения справки будет доступен тем детям, чьи родители в течение года позаботились о прохождении диспансеризации. В таком случае результаты предыдущих обследований будут зачтены, и ребенок не будет вынужден проходить обследование у всех врачей.

Как отметила главный специалист, это решение позволит сократить количество детей, которые приходят в поликлинику. При этом она также отметила, что на прохождение профилактических осмотров будет выделяться отдельное время. 

Татьяна Бурдь также поделилась статистическими данными, касательно распространения COVID-19 среди детей. По её словам, в стране на данный момент зарегистрировано 3,6 тыс. детей с положительным тестом на коронавирус. Однако в 95% случаев заболевание протекает совершенно бессимптомно. 

«Небольшое количество со среднетяжелым состоянием, как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями, ожирением. Тяжелых случаев у нас, к счастью, не было», – резюмировала она, добавив, что женщинами с подтвержденным диагнозом были рождены 62 ребенка. Все они здоровы.

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Министерство здравоохранения упростило порядок получения медицинских справок в школу и детский сад. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного специалиста...
 
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