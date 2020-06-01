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Статкевич арестован на 15 суток
02.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Об аресте политика Николая Статкевича
Отмечается, что оппозиционер наказан судом за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске 24 мая.
Сроки по 15 суток получили еще два активиста, задержанные 31 мая за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Это лидер зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» Денис Урбанович и активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.
В этот же день машину, в которой Статкевич ехал на Комаровский рынок, где проходили пикеты и собирались подписи за будущих кандидатов, остановили люди в штатском, а самого политика задержали.
Позже его жене Марине Адамович подтвердили, что до суда он находится в Центре изоляции правонарушителей. «15 сутак. Мікалай просіць Не спыняйцеся!» -
По данным правозащитников, 31 мая в городах Беларуси были задержаны не менее 20 человек.
Напомним, Центризбирком Беларуси
Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента
«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.
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Об аресте политика Николая Статкевича пишет правозащитный сайт «Весна».
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