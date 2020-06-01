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Статкевич арестован на 15 суток

02.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об аресте политика Николая Статкевича пишет правозащитный сайт «Весна».

Отмечается, что оппозиционер наказан судом за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске 24 мая.

Сроки по 15 суток получили еще два активиста, задержанные 31 мая за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Это лидер зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» Денис Урбанович и активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

В этот же день машину, в которой Статкевич ехал на Комаровский рынок, где проходили пикеты и собирались подписи за будущих кандидатов, остановили люди в штатском, а самого политика задержали.

Позже его жене Марине Адамович подтвердили, что до суда он находится в Центре изоляции правонарушителей. «15 сутак. Мікалай просіць Не спыняйцеся!» - написала в Facebook жена политика.

По данным правозащитников, 31 мая в городах Беларуси были задержаны не менее 20 человек.

Напомним, Центризбирком Беларуси заргистрировал 15 инициативных групп, которые будут бороться за выдвижение своих кандидатов на пост президента. 31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты. Очередь на подпись достигала нескольких километров. Многие скандировали, требуя освобождения Тихановского и Николая Статкевича.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. А Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Эксперты считают, что нынешние выборы ломают сценарии, которые для них придумали организаторы «очередной элегантной победы».

 
Теги: Минск
 
 
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Об аресте политика Николая Статкевича пишет правозащитный сайт «Весна».
 
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