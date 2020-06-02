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В недавнем эпицентре пандемии коронавируса впервые с марта за сутки никто не умер

02.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две европейские страны, которые еще совсем недавно считались эпицентром пандемии коронавируса, демонстрируют неплохие результаты после смягчения некоторых карантинных мер.


Фото: Reuters

В Испании, которая находится на четвертом месте по распространению COVID-19 в мире, впервые с начала вспышки за сутки никто не умер, сообщает Sky News. Начальник службы неотложной медицинской помощи в стране Фернандо Саймон назвал данные «очень, очень обнадеживающими». Первые два летальных случая в Испании зафиксировали 3 марта, уже 2 апреля было 950 смертей за сутки. Страна продолжает смягчать карантинные меры и готовиться пустить иностранных туристов через месяц. В Испании почти 240 тысяч случаев коронавируса, умерли 27 127 человек.

На пятом месте в мире по распространению инфекции находится Италия (233 тысячи инфицированных и 33 475 умерших). Здесь зафиксировали минимальное число заражений за сутки с 26 февраля — 178, пишет ТАСС. За сутки в стране умерли 60 человек.

Всего в мире, по данным на 2 июня, коронавирусом заражены 6,6 млн человек, умерли 374 тысячи человек, выздоровели 2,6 млн пациентов.

 
 
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Две европейские страны, которые еще совсем недавно считались эпицентром пандемии коронавируса, демонстрируют неплохие результаты после смягчения некоторых...
 
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