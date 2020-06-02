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В Марокко 110-летняя пациентка выздоровела от коронавируса
02.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
110-летней жительнице горда Фес (Марокко) удалось выздороветь после заражения COVID-19. Об этом
Марокканка попала в больницу еще 3 мая. Инфекцией она заразилась от сына. Однако спустя 26 дней пациентка полностью излечилась от заболевания, став самой пожилой жительницей страны, вылечившейся от COVID-19.
При этом самым пожилым пациентом, вылечившимися от инфекции, считается 113-летняя жительница Испании Мария Браньяс, однако у нее заболевание протекало бессимптомно.
Фото: apanews.net
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110-летней жительнице горда Фес (Марокко) удалось выздороветь после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Morocco World News. Марокканка попала в больницу еще 3 мая....
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