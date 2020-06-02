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В Марокко 110-летняя пациентка выздоровела от коронавируса

02.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Марокко 110-летняя пациентка выздоровела от коронавируса

110-летней жительнице горда Фес (Марокко) удалось выздороветь после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Morocco World News. 

Марокканка попала в больницу еще 3 мая. Инфекцией она заразилась от сына. Однако спустя 26 дней пациентка полностью излечилась от заболевания, став самой пожилой жительницей страны, вылечившейся от COVID-19. 

При этом самым пожилым пациентом, вылечившимися от инфекции, считается 113-летняя жительница Испании Мария Браньяс, однако у нее заболевание протекало бессимптомно. 

Фото: apanews.net

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110-летней жительнице горда Фес (Марокко) удалось выздороветь после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Morocco World News.  Марокканка попала в больницу еще 3 мая....
 
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