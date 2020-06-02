В Марокко 110-летняя пациентка выздоровела от коронавируса

Источник материала: ОНТ

110-летней жительнице горда Фес (Марокко) удалось выздороветь после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Morocco World News.

Марокканка попала в больницу еще 3 мая. Инфекцией она заразилась от сына. Однако спустя 26 дней пациентка полностью излечилась от заболевания, став самой пожилой жительницей страны, вылечившейся от COVID-19.

При этом самым пожилым пациентом, вылечившимися от инфекции, считается 113-летняя жительница Испании Мария Браньяс, однако у нее заболевание протекало бессимптомно.

Фото: apanews.net

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