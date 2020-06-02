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Восемь дел на лето для тех, кто все еще соблюдает самоизоляцию
02.06.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето в 2020-м пока не радует ни погодой, ни хорошими новостями о коронавирусе. Но AFISHA думает, что это не повод считать грядущие три месяца потерянными. Предлагаем вам целых восемь вариантов для занятий летом, которые позволяют не попасть в массовое скопление людей. План несложный: всего по 2−3 «дела» в месяц — и вы на высоте.
1. Отправьтесь в поход на байдарке
Конечно, не стоит ехать компанией из десяти человек: это не совсем удачное решение во время неутихшей пандемии. Нормальное — если отправляетесь с партнером или семьей, с которой вы живете вместе.
Не пугайтесь: байдарки — это не так сложно, как кажется. Больших усилий прикладывать в водном походе не нужно, особенно если вы выберете легкий маршрут для новичков. Бонус — великолепные виды на белорусскую природу, возможность провести время вместе, но в новой обстановке, в конце концов, вспомнить, какой же зверский аппетит на свежем воздухе.
2. Научитесь сажать цветы
Если ваши петунии и гортензии всегда засыхали или вяли, самое время научиться понимать почему. Для начала можно
А еще есть такие штуки, как флорариумы. Они не требуют грязной работы: это стеклянные или пластиковые прозрачные емкости, внутри которых поддерживается температура и влажность для содержания особенно прихотливых растений. В флорариумах можно вырастить и что-то нетипичное для Беларуси. Дерзнете завести такое хобби?
3. Побарахтайтесь в личном бассейне
Пока коронавирус не отступил, аквапарк или бассейн под открытым небом выглядят не очень безопасным вариантом. Попасть на море за границей пока тоже не так просто, к тому же там все еще многолюдно. Зато личная «лужа» — отличная перспектива и освежиться, и не заразиться никаким заболеванием.
Конечно, если своей дачи нет, применить такой лайфхак сложновато. Но всегда найдутся друзья, с которыми можно поехать к ним на участок (и, конечно, тоже поменьше контактировать близко). В любом случае цены на бассейны нестрашные: можно позволить себе приобрести такой на несколько раз. Не пропадать же лету.
4. Пересмотрите все фильмы о лете
Лето — это же не столько пора года, сколько настроение. Согласны? А его можно воссоздать даже не выходя из дома. Например, с помощью атмосферного кино о лете и любви. Предлагаем список для начала:
Эта идея вам не очень нравится? Тогда посмотрите все картины, в которых снялся Джаред Лето. Ну, а что? Тоже ничего.
5. Прокатитесь на воздушном шаре
Не сказать что самоизоляция здесь получится стопроцентная, но это хотя бы на свежем воздухе, а из контактов — инструктаж от специалистов перед полетом. Только помните, что если вы только что перенесли операцию, имеете проблемы с нервной системой или сердцем, находитесь в состоянии опьянения или вдруг глубоко беременны, то вас вряд ли допустят к полету.
Стоит такое удовольствие недешево, но на что же еще тратить деньги этим летом? Возможно, это тот самый шанс попробовать что-то новое.
6. Сварите варенье
Летом свежие ягоды и фрукты вкусные и недорогие. Самое время закупиться и сделать себе запасы на зиму — потом скажете себе спасибо. Не все же есть прямо сейчас! Рецепты советовать не будем — лучше спросите у своих мам и бабушек и переймите важные традиции.
Здесь принцип тот же, что с разведением цветов: не умеете — научитесь, не страшно. Во-первых, никто не узнает (вы же «спрятались» дома), во-вторых, никакие тусовки на Зыбицкой вас не переманят от плиты.
7. Катайтесь на велосипеде (много!)
Берите двухколесного коня и отправляйтесь по окрестностям. А если не умеете его «седлать» — научитесь. Благо прокатов велосипедов сейчас много (и мы не только о поминутных городских).
Мы уже писали о том,
8. Сходите на летнюю террасу
Наверняка у вас постоянно было много дел и не удавалось выделить пару часов просто чтобы посидеть за красивым столом и поглазеть на теплый город. Предлагаем все же сделать это, тем более сейчас переполненные и тесные бары — вариант не для предусмотрительных.
Согласны, не самое безопасное мероприятие с эпидемиологической точки зрения. Но все-таки: это же на улице! А при общении с официантом можно надевать маску и соблюдать дистанцию. Попробуйте сменить формат вечернего отдыха на уютные завтраки с видом на город. Может быть, вы больше и не вернетесь к тусовочному варианту. Если нужны подсказки, то мы
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