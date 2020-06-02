Восемь дел на лето для тех, кто все еще соблюдает самоизоляцию

Источник материала: Tut.by

Лето в 2020-м пока не радует ни погодой, ни хорошими новостями о коронавирусе. Но AFISHA думает, что это не повод считать грядущие три месяца потерянными. Предлагаем вам целых восемь вариантов для занятий летом, которые позволяют не попасть в массовое скопление людей. План несложный: всего по 2−3 «дела» в месяц — и вы на высоте.



Фото: Fernando Brasil, unsplash.com

1. Отправьтесь в поход на байдарке

Конечно, не стоит ехать компанией из десяти человек: это не совсем удачное решение во время неутихшей пандемии. Нормальное — если отправляетесь с партнером или семьей, с которой вы живете вместе.

Не пугайтесь: байдарки — это не так сложно, как кажется. Больших усилий прикладывать в водном походе не нужно, особенно если вы выберете легкий маршрут для новичков. Бонус — великолепные виды на белорусскую природу, возможность провести время вместе, но в новой обстановке, в конце концов, вспомнить, какой же зверский аппетит на свежем воздухе.

2. Научитесь сажать цветы

Если ваши петунии и гортензии всегда засыхали или вяли, самое время научиться понимать почему. Для начала можно почитать статью о брестском молодом садоводе Кирилле Кветке и вдохновиться. А потом пойти в ближайший магазин товаров для дома (в маске) и закупиться там горшочками, грунтом, растениями и экспериментировать.

А еще есть такие штуки, как флорариумы. Они не требуют грязной работы: это стеклянные или пластиковые прозрачные емкости, внутри которых поддерживается температура и влажность для содержания особенно прихотливых растений. В флорариумах можно вырастить и что-то нетипичное для Беларуси. Дерзнете завести такое хобби?

3. Побарахтайтесь в личном бассейне

Пока коронавирус не отступил, аквапарк или бассейн под открытым небом выглядят не очень безопасным вариантом. Попасть на море за границей пока тоже не так просто, к тому же там все еще многолюдно. Зато личная «лужа» — отличная перспектива и освежиться, и не заразиться никаким заболеванием.

Конечно, если своей дачи нет, применить такой лайфхак сложновато. Но всегда найдутся друзья, с которыми можно поехать к ним на участок (и, конечно, тоже поменьше контактировать близко). В любом случае цены на бассейны нестрашные: можно позволить себе приобрести такой на несколько раз. Не пропадать же лету.

4. Пересмотрите все фильмы о лете

Лето — это же не столько пора года, сколько настроение. Согласны? А его можно воссоздать даже не выходя из дома. Например, с помощью атмосферного кино о лете и любви. Предлагаем список для начала:

милый «500 дней лета» (2009) с Джозефом Гордон-Левиттом и Зоуи Дешанель.

«Под кайфом и в смятении» (1993) — вечный фильм о выпускном во время дерзких 1970-х. Посмотрите на зеленого Мэттью МакКонахи. Но главное: от саундтрека кино просто не может не появиться летнее настроение:

Слушайте Low Rider &mdash; WAR на Яндекс. Музыке

что-нибудь из Вуди Аллена вроде «Римских каникул» (2012) или «Вики Кристина Барселона» (2008). Режиссер умеет снимать красочные летние картины.

второй фильм из серии «Американских пирогов», где знакомые нам герои снимают домик на пляже и закатывают вечеринку, «как в старые добрые».

черно-белый, но очень живой фильм «Лето» (2018), где Рома Зверь сыграл Майка Науменко и исполнил многие песни.

Эта идея вам не очень нравится? Тогда посмотрите все картины, в которых снялся Джаред Лето. Ну, а что? Тоже ничего.

5. Прокатитесь на воздушном шаре

Не сказать что самоизоляция здесь получится стопроцентная, но это хотя бы на свежем воздухе, а из контактов — инструктаж от специалистов перед полетом. Только помните, что если вы только что перенесли операцию, имеете проблемы с нервной системой или сердцем, находитесь в состоянии опьянения или вдруг глубоко беременны, то вас вряд ли допустят к полету.

Стоит такое удовольствие недешево, но на что же еще тратить деньги этим летом? Возможно, это тот самый шанс попробовать что-то новое.

6. Сварите варенье

Летом свежие ягоды и фрукты вкусные и недорогие. Самое время закупиться и сделать себе запасы на зиму — потом скажете себе спасибо. Не все же есть прямо сейчас! Рецепты советовать не будем — лучше спросите у своих мам и бабушек и переймите важные традиции.

Здесь принцип тот же, что с разведением цветов: не умеете — научитесь, не страшно. Во-первых, никто не узнает (вы же «спрятались» дома), во-вторых, никакие тусовки на Зыбицкой вас не переманят от плиты.



Фото: pixabay.com

7. Катайтесь на велосипеде (много!)

Берите двухколесного коня и отправляйтесь по окрестностям. А если не умеете его «седлать» — научитесь. Благо прокатов велосипедов сейчас много (и мы не только о поминутных городских).

Мы уже писали о том, как выбрать городской велосипед (если у вас его еще нет). Но главное — в той же статье предлагали маршруты по Минску, с которых можно начать. Когда они наскучат (или если вы не из столицы), перебирайтесь за город. Там красиво, свежо и зелено.

8. Сходите на летнюю террасу

Наверняка у вас постоянно было много дел и не удавалось выделить пару часов просто чтобы посидеть за красивым столом и поглазеть на теплый город. Предлагаем все же сделать это, тем более сейчас переполненные и тесные бары — вариант не для предусмотрительных.

Согласны, не самое безопасное мероприятие с эпидемиологической точки зрения. Но все-таки: это же на улице! А при общении с официантом можно надевать маску и соблюдать дистанцию. Попробуйте сменить формат вечернего отдыха на уютные завтраки с видом на город. Может быть, вы больше и не вернетесь к тусовочному варианту. Если нужны подсказки, то мы уже советовали уютные террасы в городе.