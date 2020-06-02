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«Челси» хочет приобрести Вернера, пообещав больше игрового времени, чем «Ливерпуль»

02.06.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» намерен усилить линию нападения в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, форвард «Лиона» Мусса Дембеле – приоритетная цель лондонцев. Зимой «Челси» уже пытался приобрести игрока, однако французский клуб запросил около 80 миллионов фунтов и сделка сорвалась.

Предполагается, что летом запрашиваемая цена наверняка будет ниже на фоне пандемии коронавируса, однако на данный момент нет никаких признаков, что клубам удастся договориться относительно суммы трансфера.

В связи с этим «Челси» рассматривает вариант с приобретением форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, у которого есть опция выкупа за 49 миллионов фунтов. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также интересуются Вернером. Игрок же склоняется к переходу в мерсисайдский клуб. 

Тем не менее, ни один из клубов еще не сделал официального предложения, поэтому «Челси» полагает, что может переманить Вернера, пообещав больше игрового времени, чем игрок получит в «Ливерпуле» в конкуренции с нападающим Роберто Фирмино.

При этом лондонцы располагаются выше «МЮ» в таблице АПЛ и с большей вероятностью смогут предложить игроку выступление в Лиге чемпионов.

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«Челси» намерен усилить линию нападения в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
 
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