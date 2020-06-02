Как развестись и все поделить без нервов, волокиты и судебных заседаний? Два простых совета от адвоката

Источник материала: Tut.by

Автор письма рассказывает, что во время пандемии их отношения с мужем окончательно разладились (кстати, она не одинока в этом ). Женщина задается вопросом: можно ли развестись быстро, без хождения по судам?

(Спойлер: нет)

Но как сделать, чтобы неприятная процедура развода и раздела имущества закончилась побыстрее и обошлась малой кровью, расскажет адвокат.

Если у вас, как и у автора письма, есть неразрешимая ситуация, в которой требуется помощь адвоката, расскажите нам о ней, написав по адресу lina@tutby.com. Помните: чем больше фактов и деталей будет в вашем письме, тем выше шансы на полный и полезный для вас ответ.

— Я замужем, у нас с мужем двое детей — 8 и 6 лет. У меня больше нет сил терпеть, я хочу развестись. Все говорят про эту статистику — мол, после коронавируса будет много разводов. Но дело-то не в коронавирусе.





Если люди счастливы, то им в радость больше быть рядом друг с другом. А если несчастливы, то все это становится пыткой. Как у нас. Скажу честно: какой-то надлом в наших с мужем отношениях — это дело даже не этого года. Просто все копилось, копилось, копилось… И однажды прошло точку невозврата.

Может быть, если бы у меня не было с чем сравнивать, я бы так и терпела. Но со мной в интернете познакомился мужчина. Я точно знаю, что это мой человек. Общие интересы, вкусы, отношение к жизни — всё. Он готов принять моих детей, и я верю, что он правда сможет полюбить их. У него есть свой сын, с которым бывшая жена не дает ему видеться. И прямо видно, какая болезненная для него эта ситуация. Ну и отдельная тема — это отношение ко мне как к женщине. Муж никогда, даже в самом начале наших отношений, ко мне так не относился, не говорил мне таких слов. В общем, я уверена, что должна развестись.





Мне кажется, нам с мужем удастся решить многие вопросы мирно: мы не враги друг другу. Например, дети точно останутся со мной, я уверена что бывший муж будет платить алименты, а я ни в коем случае не планирую мешать им общаться — наоборот, я только за. Если мы все это так и решим, надо ли нам по этому поводу что-то подписывать, как-то оформлять наши договоренности? Ну и в жизни бывает разное: моя близкая подруга, например, только когда решила разводиться, поняла, с каким чудовищем она жила. Они судились несколько лет и до сих пор у них все вопросы еще не закрыты. Так вот, если вдруг мы о чем-то не договоримся, что тогда — идти в суд? Больше всего сомнений у меня, конечно, относительно имущества: сможем ли мы тут все согласовать. Но очень бы хотелось развестись так, чтобы вообще обойтись без суда.

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Вы находитесь в самом начале своего бракоразводного процесса. От того, насколько грамотно вы его проведете, насколько выгодно и надежно разрешите все сопутствующие вопросы, связанные с разделом имущества, воспитанием и содержанием детей, напрямую зависит ваше будущее спокойствие и благополучие. Именно поэтому вы бесконечно правы в том, что еще до того, как начать процесс, готовитесь к нему и прорабатываете все возможные варианты развития событий.

У меня же есть для вас две новости: хорошая и плохая. Начну со второй.

Плохая новость: обойтись без суда у вас с супругом не получится. Причина — наличие у вас общих несовершеннолетних детей, а это безусловное препятствие для расторжения брака в органах, регистрирующих акты гражданского состояния (ЗАГС).

Для других читателей, которые находятся на пороге бракоразводного процесса, отмечу, что мы рассматривали все его аспекты в колонке под заголовком «Спустя 30 лет брака муж потребовал срочного развода. Боюсь остаться на улице. Адвокат отвечает читательнице» .

Хорошая новость: все сопутствующие расторжению брака вопросы вы можете разрешить в добровольном, внесудебном порядке. Главное — достичь по ним взаимного согласия с супругом.

Исходя из этого совет № 1: доводите решение каждого спорного вопроса до логического завершения, и если вам удалось договориться по какому-то вопросу, обязательно фиксируйте достигнутую договоренность.

Я неоднократно обращала внимание читателей, что практика адвокатов нашего бюро свидетельствует о том, что с течением времени и с изменением обстоятельств жизни каждого из супругов любые, даже самые надежные, устные договоренности имеют свойство забываться, начинают казаться несправедливыми, излишне обременительными, такими, которые гораздо проще не исполнять. При этом очевидно, что устный характер этих договоренностей исключает возможность их принудительного исполнения.

Обратите внимание: закон предоставляет супругам ряд возможностей для внесудебного разрешения существующих между ними вопросов, обусловленных расторжением брака.

Например, поскольку до настоящего времени вы с супругом по-прежнему находитесь в браке, то у вас есть возможность заключить брачный договор.

Имейте в виду: заключить этот договор можно только до расторжения брака. Как только брак расторгается, бывшие супруги теряют право на заключение брачного договора.

Следует знать: в соответствии с ч.2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), в Брачном договоре в числе прочего могут быть определены:

порядок раздела имущества, которое является общей собственностью супругов;

совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака;

иные вопросы взаимоотношений между родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.

К слову, вопросы, которые касаются заключения и содержания брачного договора, неоднократно рассматривались в нашей колонке, например в статье «Советы адвоката: как работает брачный договор» .

Еще одна возможность оформить свои договоренности по поводу детей, имущества — заключить при расторжении брака соответствующие соглашения: о детях и об имуществе.

Суть соглашения об имуществе очевидна: в нем супруги определяют порядок раздела общей собственности.

В свою очередь, в соглашении о детях супруги могут установить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь. А также другие вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.

Важно знать: оба указанных соглашения должны быть заключены супругами в простой письменной форме. После чего их следует представить на рассмотрение суда, в производстве которого находится дело о расторжении брака. Сделать это можно как до судебного разбирательства, так и непосредственно в процессе рассмотрения судом иска о расторжении брака (п. 12 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь № 5 от 22.06.2000 года «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»).

Принципиально важно: и соглашение о детях, и соглашение об имуществе утверждаются судом в порядке, установленном для заключения мировых соглашений.

Это значит, что по своей юридической силе оба указанных соглашения приравнены к решению суда и в случае необходимости могут быть исполнены принудительно (п. 12 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Родители также могут заключить отдельное соглашение: об уплате алиментов. В этом соглашении супруги вправе самостоятельно определить порядок и форму предоставления содержания детям. Главное условие — не нарушать права и законные интересы детей (ч.6 ст. 91 КоБС Республики Беларусь). Это значит, что нельзя, например, предусмотреть меньший размер алиментов, чем установленный КоБС Республики Беларусь.

Обратите особое внимание: если по какому-то из вопросов, касающихся воспитания и содержания детей или раздела имущества, достичь согласия не удастся, единственная возможность урегулировать возникший спор — это суд.

Исходя из этого, совет № 2: не затягивайте с решением спорных вопросов и не бойтесь прибегать для достижения цели к помощи суда.

То есть если вы попытаетесь договориться с супругом, но сделать это не удастся, не рассчитывайте на то, что с течением времени все образуется само. Как показывает практика, это далеко не так: бывшие супруги все равно возвращаются к необходимости решать спорные вопросы. Однако к этому времени отношения накалены до крайности и противостояние по каждому вопросу приобретает принципиальное значение. Очевидно, что все это — не лучшие исходные данные для начала судебного разбирательства.

Не забывайте также о праве стороны, которая выиграла дело, взыскать понесенные судебные расходы с проигравшей стороны. Простой пример: если вы с мужем не договоритесь о разделе квартиры мирным путем, супруг сможет обратиться с иском в суд. Если суд удовлетворит его иск, он вправе будет рассчитывать на взыскание с вас понесенных им судебных расходов по делу.

Мой личный совет: мой более чем двадцатилетний адвокатский опыт свидетельствует о том, что при разумном подходе обоих супругов именно достигнутая ими договоренность станет самым справедливым, оптимальным и экономным решением всех связанных с расторжением брака вопросов.

При этом я настоятельно рекомендую вам еще до начала диалога с супругом выяснить и четко понимать, на что вы вправе рассчитывать по закону. Только так вы сможете не навредить себе и детям, не получить меньше положенного, вести диалог на равных, трезво оценивать свои шансы и осознанно принимать решения.

Для достижения желаемого результата я рекомендую вам прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: проекты соглашений и брачного договора, исковое заявление, юридическое обоснование позиции, письменные пояснения, заявления, ходатайства, запросы и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.