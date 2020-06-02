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Комендантский час объявили в Нью-Йорке и еще примерно в 40 городах США

02.06.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комендантский час объявили в Нью-Йорке и еще примерно в 40 городах США

Из-за продолжающихся в США беспорядков и протестов комендантский час действует на территории около 40 городов страны. 1 июня подобные меры и в самом крупном мегаполисе США – Нью-Йорке, информирует ТАСС.

О введении комендантского часа в Нью-Йорке с 23:00 до 05:00 объявил мэр Билл де Блазио. В исполнительном указе поясняется, что в эти часы поддерживать общественный порядок особенно трудно. Ограничения должны гарантировать сохранность имущества и безопасность граждан. 

Запрет касается передвижения пешком и в автотранспорте. Нарушителям грозит штраф до $500 и тюрьма до трех месяцев. Комендантский час не распространяется на полицейских, пожарных, медработников, а также сотрудников ряда аптек и продуктовых магазинов. Власти подчеркнули, что не будут наказывать остающихся на улицах бездомных.

За последние сутки полиция Нью-Йорка задержала во время беспорядков и протестов более 250 человек. Были повреждены 11 полицейских автомобилей, пострадали семь страже порядка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, 30 мая комендантский час действовал в 25 городах США. 1 июня число выросло примерно до 40. Запрет находиться на улице в ночные часы в большинстве случаев начинается с 19:00 до 23:00 и заканчивается  в 05:00 или 06:00.

Среди крупнейших городов, где из-за беспорядков был введен комендантский час: Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфия, Питтсбург, Даллас, Сан-Антонио, Майами, Джексонвилл, Орландо, Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд, Сиэтл, Детройт, Миннеаполис, Сент-Пол, Луисвилл.

В этот список также был включен Вашингтон. В американской столице ограничения были введены после многочисленных случаев грабежей и поджогов зданий. Комендантский час здесь будет действовать не менее двух суток.

Аризона пока – единственный штат, где комендантский час введен на всей территории.

За последние дни в США в ходе беспорядков и протестов были задержаны около 4,4 тыс. человек. Им были предъявлены обвинения в перекрытии дорог, мародерстве и нарушении комендантского часа.

Одна из причин введения комендантского часа – стремление властей сдержать распространение COVID-19. По последним данным, в США зафиксированы 1 847 809 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 412 285 человек, умерли 106 563 пациентов.

Фото: AP Photo/Kevin Hagen

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Из-за продолжающихся в США беспорядков и протестов комендантский час действует на территории около 40 городов страны. 1 июня подобные меры и в самом крупном...
 
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