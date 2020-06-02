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Вакцину от коронавируса в России будут испытывать на военнослужащих-добровольцах. Отобраны 50 человек

02.06.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили журналистам во вторник в ведомстве.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что военных отбирали из различных подразделений по всей России. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента», добавили в министерстве.

Ранее генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что вакцину от коронавируса в России рассчитывают зарегистрировать уже в сентябре. На совещании по вопросам развития генетических технологий в России 1 мая он сообщил Путину, что лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных завершены. По их результатам были определены три перспективных препарата.

 
 
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Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения...
 
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