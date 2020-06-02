Во Франции начинается второй этап выхода из карантина

Источник материала: ОНТ

2 июня во Франции начался второй этап снятия коронавирусного карантина. Об этом информирует ТАСС.

Теперь по стране можно свободно передвигаться – ранее поездки можно было совершать лишь в радиусе 100 км от дома. По-прежнему остается обязательным ношение маски в общественном транспорте. При этом отменили распоряжение сократить посадочные места в поездах.

Также со 2 июня начинает работу приложение для смартфонов, оно будет предупреждать жителей Франции о возможных контактах с носителями COVID-19 за последние две недели. Эксперты считают, что подобная информация побудит людей проводить тесты и самоизолироваться своевременно.

Начинают работу некоторые музеи. Открываются кафе и рестораны в провинциальных городах. В Париже откроются только террасы уличных кафе. Разрешается проводить свадьбы с ограничением на количество гостей – до 10.

Третий этап отмены коронавирусного карантина стартует 22 июня.

По последним данным, во Франции зафиксированы 152 091 подтвержденный случай заражения коронавирусом, выздоровели 68 440 человек, умерли 28 833 пациента.

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