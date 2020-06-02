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Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая

02.06.2020 09:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 2 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертая партия медицинской помощи, отправленная из Пекина за последние два месяца.

На борту – защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.

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Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая

Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая

В формировании груза приняли участие китайские компании и организации, UNICEF, власти города Чунцин, где в 2020 году планируется открытие генерального консульства нашей страны.

Защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы. В Беларусь прибудет четвёртая партия медицинской помощи из Китая

Отметим, всего за последние два месяца Китай направил в Беларусь около 112 тонн медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Минск и Пекин продолжают гуманитарное сотрудничество.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Китая ждут 2 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертая партия медицинской помощи,...
 
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