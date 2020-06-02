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Обязательно - на работе, в магазине, везде. В Кировском районе ввели масочный режим
02.06.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кировском районе ввели масочный режим. Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено, запрещено также находиться без маски на работе. Соответствующее распоряжение издал Кировский райисполком 29 мая, опубликовано оно 1 июня.
Теперь маски тем, кто носит их в течение рабочего времени, необходимо менять каждые три часа. Продавцов и кассиров обязали обеспечить щитками или прозрачными экранами.
Также в магазинах, кафе, банках, аптеках, почте и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей — из расчета 10 квадратных метров на человека.
Общепит теперь работает только до 22 часов. И, конечно, никаких массовых мероприятий в районе.
Теперь не будет никакой выездной и уличной торговли, также запрещено торговать на рынках приезжим из других районов.
В садиках теперь нельзя объединять и переформировывать группы детей — даже если ходит мало. Нельзя также направлять воспитателей на работу в другие группы.
Все эти меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».
Официальной информации по коронавирусу в регионе и в целом на Могилевщине в открытом доступе давно нет.
В Беларуси, по
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Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено, запрещено также находиться без маски на работе.
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