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Обязательно - на работе, в магазине, везде. В Кировском районе ввели масочный режим

02.06.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кировском районе ввели масочный режим. Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено, запрещено также находиться без маски на работе. Соответствующее распоряжение издал Кировский райисполком 29 мая, опубликовано оно 1 июня.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теперь маски тем, кто носит их в течение рабочего времени, необходимо менять каждые три часа. Продавцов и кассиров обязали обеспечить щитками или прозрачными экранами.

Также в магазинах, кафе, банках, аптеках, почте и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей — из расчета 10 квадратных метров на человека.

Общепит теперь работает только до 22 часов. И, конечно, никаких массовых мероприятий в районе.

Теперь не будет никакой выездной и уличной торговли, также запрещено торговать на рынках приезжим из других районов.

В садиках теперь нельзя объединять и переформировывать группы детей — даже если ходит мало. Нельзя также направлять воспитателей на работу в другие группы.

Все эти меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».

Официальной информации по коронавирусу в регионе и в целом на Могилевщине в открытом доступе давно нет.

В Беларуси, по данным на 1 июня, 43 403 случая COVID-19. Прирост за сутки — 847 новых случаев. Это наименьший прирост с 5 мая. Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (+ 262 за сутки), умерли 240 пациентов (+ 5 за сутки).

 
 
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Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено, запрещено также находиться без маски на работе.
 
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