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В Полоцке 5 июня планируют провести крестный ход

02.06.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 июня в Полоцке будут отмечать день памяти Евфросинии Полоцкой. Здесь планируют традиционный крестный ход — но с намного меньшим, чем обычно, количеством участников и противоэпидемиологическими мерами. Об этом TUT.BY рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Денис Гуткин.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Крестный ход начнется с Божественной литургии, после этого участники соберутся в 10.30 у Софийского собора и пройдут до Спасо-Евфросиниевского монастыря. По пути запланированы молебны возле памятников Евфросинии Полоцкой и Николая Чудотворца.
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Крестный ход в день памяти Евфросинии Полоцкой обычно собирает огромное количество — тысячи человек — верующих и паломников со всех уголков Беларуси.

— В этом году с учетом эпидобстановки мы ожидаем около 200 участников. Это то количество, которому мы с учетом соблюдения всех санитарных норм сможем обеспечить безопасную дистанцию во время хода и в монастыре, — рассказали в исполкоме. — И, конечно, мы будем рекомендовать всем участникам быть в масках.

По информации на 1 июня, с начала года в Полоцком регионе выявлено 202 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Это на 54 случая больше, чем неделю назад.

— С диагнозом пневмония проходит лечение 81 пациент. Из них в городской больнице № 1 — 63 взрослых и 1 ребенок. В центральной городской больнице — 2 человека. В Ветринской участковой больнице на долечивании находятся 15 пациентов. В тяжелом состоянии 4 больных, к аппарату ИВЛ подключен 1 пациент, — сообщил мэр города Игорь Маркович.

В Беларуси, по данным на 1 июня, 43 403 случая COVID-19. Прирост за сутки — 847 новых случаев. Это наименьший прирост с 5 мая. Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (+ 262 за сутки), умерли 240 пациентов (+ 5 за сутки).

 
 
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5 июня в Полоцке будут отмечать день памяти Евфросинии Полоцкой. Здесь планируют традиционный крестный ход - но с намного меньшим, чем обычно, количеством...
 
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