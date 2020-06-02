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Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов во время пандемии коронавируса
02.06.2020 15:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Дезинфекция домов и подъездов неэффективна в борьбе с коронавирусом, при этом она может привести к вспышке бактериальных инфекций. Такое заявление сделал главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников,
По словам врача, из-за дезинфекции подъездов вспышка заболеваемости бактериальными инфекциями, например синегнойной палочкой, может произойти уже этой зимой.
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Дезинфекция домов и подъездов неэффективна в борьбе с коронавирусом, при этом она может привести к вспышке бактериальных инфекций. Такое заявление сделал...
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