Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов во время пандемии коронавируса

Источник материала: ОНТ

Дезинфекция домов и подъездов неэффективна в борьбе с коронавирусом, при этом она может привести к вспышке бактериальных инфекций. Такое заявление сделал главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников, сообщает издание «Взгляд».

По словам врача, из-за дезинфекции подъездов вспышка заболеваемости бактериальными инфекциями, например синегнойной палочкой, может произойти уже этой зимой.

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