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Протестующий снял штаны перед полицейским водометом в Чили. Вот как ответили полицейские
02.06.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чили протестуют против карантина, введенного из-за вспышки коронавируса: там число подтвержденных случаев уже превысило 100 тысяч. Ограничительные меры особенно сильно отразились на самых бедных слоях населения, которые остались без работы и средств к существованию. Инцидент во время протестов в столичной коммуне Эль-Боске попал на видео.
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Инцидент во время протестов в столичной коммуне Эль-Боске попал на видео.
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