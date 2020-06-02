Протестующий снял штаны перед полицейским водометом в Чили. Вот как ответили полицейские

Источник материала: Tut.by

В Чили протестуют против карантина, введенного из-за вспышки коронавируса: там число подтвержденных случаев уже превысило 100 тысяч. Ограничительные меры особенно сильно отразились на самых бедных слоях населения, которые остались без работы и средств к существованию. Инцидент во время протестов в столичной коммуне Эль-Боске попал на видео.