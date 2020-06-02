В Гродно пропала одна из машин команды Тихановского, владелец заявил об угоне. Что известно о задержанных

Источник материала: Tut.by

По данным лишенного регистрации ПЦ «Весна», после пикета по сбору подписей в Гродно под стражей в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции остаются 9 человек, включая блогера Сергея Тихановского. Также 29−31 мая в Гродно задерживали других участников пикета, которых через какое-то время отпускали. Активист Николай Саляник до сих пор находится в больнице, его охраняет милиция.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Всего в Гродно 29 мая, по данным правозащитников, были задержаны 15 человек.

Трех человек выпустили 30 мая, сообщил TUT.BY гродненский правозащитник Владимир Хильманович. Это — Дмитрий Руденков, Алексей Исаченко и Николай Лобусов.

По данным правозащитников, этих троих человек опросили в качестве свидетелей по уголовному делу.

Ночью с 29 на 30 мая был освобожден задержанный на пикете 17-летний парень — его из милиции забрали родители. Фамилия подростка не разглашается.

30 мая был задержан также гродненский активист Николай Саляник. В минувшую субботу мужчина пошел узнать про судьбу задержанных накануне людей. В милиции ему стало плохо и его госпитализировали. Он до сих пор в больнице.

По данным правозащитного сайта «Гарадзенская вясна», активиста охраняет милиция. Николаю Салянику удалось дозвониться до правозащитников. Он рассказал, что он находится в больнице, обвинения ему не предъявлено, однако его охраняют сотрудники милиции

По его словам, у него забрали телефон, почему — непонятно. Почему его охраняют — Салянику тоже не говорят. В больницу ко нему никого не пускают из-за карантина по коронавирусу.

Также утром в минувшее воскресенье, 31 мая, в Следственный комитет в Гродно был вызван в качестве свидетеля координатор инициативной группы в Мостовском районе Александр Милюк. Его опрашивали с 8 утра до 15 часов дня.

— Утром приехала милиция. Даже был местный начальник криминальной милиции. Меня отвезли в Гродно на допрос в качестве свидетеля. Никаких бумаг я не подписывал. 29 мая я был в Гродно и сидел в палатке, где собирал подписи, происшедшего не видел. У меня есть удостоверение члена инициативной группы, я имею законное право участвовать в сборе подписей. Однако на данный момент я чувствую некоторое давление. Опасаюсь, например, что меня могут уволить, — рассказал TUT.BY Александр.

1 июня были также задержаны в Гродно двое участников команды проекта «Страна для жизни» — Артем Саков и Константин Серегин. По предварительной информации, Серегина позже отпустили, а Артем задержан на 3 суток в рамках уголовного дела. Но какого именно дела — правозащитникам пока не известно.

Итого в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции остаются задержанными:

1. Тихановский Сергей

2. Розниченко Евгений

3. Фурманов Дмитрий

4. Наумик Владимир

5. Ушак Вергилий

6. Аранович Александр

7. Колмыков Сергей (по словам близких парня, его переводят из Минска в ИВС Гродно)

8. Бобровский Василий

9. Саков Артем (находится в ИВС Гродно)

Правозащитники также говорят о том, что в квартире Владимира Наумика в Гродно 1 июня прошел обыск. Были изъяты ноутбук, флешки.

Обыски также прошли в квартирах у Евгения Розниченко, Сергея Колмыкова, Василия Бобровского.

Близкие Сергея Колмыкова собираются открывать сбор средств на адвоката.

Также неизвестные забрали одну из машин с техникой, на которой приехала в Гродно команда Сергея Тихановского. Вечером 31 мая на улице Замковой, где 29 мая была припаркована машина, ее уже не было. Машина принадлежит гомельскому активисту Владимиру Кузнецову, который дал ее во временное пользование блогеру. Владимир написал заявление об угоне его авто.



Сейчас на Замковой осталось две первые машины. По данным правозащитников, неизвестные люди забрали одну из машин с техникой — на фото это четвертый бус. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .