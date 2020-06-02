Политолог: МВФ не даст денег в случае радикального подавления массовых протестов

TUT.BY . Правительство Беларуси активно работает над привлечением иностранных кредитов и финансовой поддержки. Деньги стране нужны для преодоления последствий эпидемии, поддержания макрофинансовой стабильности, рефинансирования части государственного долга. В этом году Минску предстоит погасить 5,977 млрд рублей госдолга, большую часть которого планируется рефинансировать. Известно, что для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса Вашингтон выделяет Беларуси 1,7 млн долларов, ожидается помощь от Евросоюза в размере 60 млн евро. В то же время подписано соглашение о выделении Всемирным банком финансовой поддержки в размере 90 млн евро. Правительство также ведет переговоры с МВФ о получении кредита на сумму 900 млн долларов, пишет





Такая потребность во внешней финансовой поддержке в период проведения выборов ставит над обеими задачами звездочку. С одной стороны, наладившиеся отношения с Западом повысили доверие к официальному Минску, что упрощает процесс переговоров о поддержке. С другой стороны, уже на этапе сбора подписей наблюдаются точечные задержания активистов, членов инициативных групп, есть первый названный правозащитниками политзаключенный.





Будет ли Минск во время выборов оглядываться на международные институты и западных партнеров, стараясь избежать их критики и не потерять деньги?





— На петиции и требования белорусов освободить Тихановского белорусским властям плевать. Повлиять может Запад, если он сначала по дипломатическим каналам, а далее при необходимости и публично заявит о прекращении всех переговоров по кредитованию, пока Лукашенко не прекратит репрессии, — такую позицию высказал на своей странице в Facebook директор по исследованиям аналитического центра EAST, политолог Андрей Елисеев. — Минск сейчас надеется и на поддержку МВФ, и Европейского банка реконструкции и развития, и прочих финансовых инструментов Евросоюза. Лукашенко при таком сценарии будет, наоборот, настаивать на схеме «деньги вперед», а то, мол, «Россия нас съест, а вам это не надо».





Другого мнения придерживается политический аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина:





— В случае эскалации конфликтов между белорусскими властями и активистами во время выборов или в случае радикального сценария, который мы обозревали в 2010 году, отношения с Западом ухудшатся, могут сузиться возможности получения финансирования МВФ. Другое дело, что перед каждыми выборами государство старается придерживаться хотя бы минимальных стандартов отношений, не иметь политзаключенных, проводить выборы максимально красиво, чтобы не ухудшать имеющиеся отношения. Думаю, что для официального Минска важно продолжать нормализацию отношений, которую мы наблюдали с 2015 года, и провести выборы максимально красиво, то есть без политзаключенных и массовых задержаний, — объясняет свою позицию политолог.





Непросто сохранять лицо, когда на время выборов накладываются дополнительные факторы — уязвимость экономики от пандемии COVID-19, переговоры о внешнем финансировании. И еще сложнее, когда население перестает следовать предсказуемому сценарию.









— Есть люди, которые устают от одной и той же картинки во внутренней политике, а из-за эпидемии теряют рабочие места, становятся более уязвимыми финансово, что заставляет их проявлять больше активности на улицах, быть менее толерантными к действиям правоохранительных органов. У людей появляется больше мотивации протестовать и более активно вести себя на акциях, — комментирует Катерина Шматина.





Говоря о ЕС, США, внешних донорах и кредитных институциях, аналитик BISS выказывает сомнение, что они станут давить на Беларусь по причине той же нормализации последних лет, ссылаясь на действие незримого пакта о том, что Беларусь — это островок стабильности в треугольнике Россия - Украина - Запад. В связи с этим Евросоюзу и США важна прежде всего предсказуемость политики Беларуси и стабильность внутри страны. Значит, выбор, сохранить ли прежний уровень отношений и пользоваться выгодами от него, будет за Беларусью.





— Чтобы получать деньги Запада, Беларусь должна придерживаться хотя бы минимальных стандартов в отношении прав человека. МВФ предъявляет требования по проведению структурных реформ, он не даст денег Беларуси, если у нас случится радикальное подавление массовых протестов, — считает Катерина Шматина. — Но есть старая схема, которая повторяется белорусскими властями из года в год. Когда не получается договориться с тем же Западом, она обращается за доступными кредитными деньгами от России или Китая. Эти страны не предъявляют стандартов по правам человека, уважению к демократии или соблюдению принципов гендерного равенства, которые могут возникать в требованиях МВФ.





— Угрозы того, что точечные аресты, которые мы сейчас наблюдаем, и даже какое-то более масштабное закручивание гаек повлияет серьезным образом на выделение Беларуси кредитных средств и иностранной помощи минимальны, — считает аналитик совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.





МВФ может требовать проведения реформ и каких-то гарантий в плане государственного финансового управления, маловероятно, что он будет вмешиваться во внутриполитические дела Беларуси. Выдвигать требования в плане честной игры на время выборов теоретически могли бы США и ЕС, оказывающие помощь безвозмездно. Но в изменившихся глобальных условиях тема прав человека и демократии в Беларуси уступили место первостепенной важности вопросам безопасности.





— В последние месяцы все названное выше затмевается новой угрозой — борьбой с пандемией и ее последствиями. Решение связанных с ней задач в Евросоюзе, массовые беспорядки и закрытие городов в США отвлекают внимание от темы демократии в других странах, — объясняет политолог. — Кроме того, Дональд Трамп стремится не продолжать тему установления демократии и поддержку прав человека в мире, а наоборот, сворачивать эти программы.





Это значит, что точечные задержания или аресты в Беларуси вряд ли будут настолько большим раздражителем, чтобы США, ЕС или международные финансовые институты пересмотрели свою политику.





— Другое дело, если в день выборов случится что-то такое, что сформирует плохую картинку в мировых СМИ. Здесь имеется риск того, что страны Запада пересмотрят свою политику нормализации по отношению к Беларуси в сторону ухудшения. Но такого слома и шока, как в 2010 году, между ожиданиями Запада и реальностью не будет, — комментирует Денис Мельянцов.