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В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

03.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Конго. На западе Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

По последним данным, выявлено шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода. В ближайшее время в регион направят вакцину и необходимые лекарства. За 44 года, с тех пор как вирус впервые был обнаружен в стране, эта вспышка 11-я по счету.

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

По словам главы ВОЗ, Конго сейчас находится на финальной стадии борьбы с заболеванием. А эта ситуация – напоминание о том, что пандемия коронавируса – не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Конго. На западе Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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