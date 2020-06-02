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22 тонны гуманитарной помощи доставлены в Беларусь из Китая

02.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В укреплении двусторонних контактов важным фактором является поддержка друг друга, особенно в непростое время. Это одна из составляющих и стратегического партнерства Беларуси и Китая. Так, очередной гуманитарный груз из дружественной страны доставлен сегодня в Беларусь. На борту самолета  индивидуальные средства защиты, а также медоборудование - всего 22  тонны. Кстати, часть партии закупил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси, а также одна из частных компаний. 

Наша съемочная группа встречала груз в аэропорту.

Гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь


Погодные условия не помешали планам летчиков - полет прошел по расписанию. Борт Ил-76 с гуманитарным грузом из Китая приземлился в Национальном аэропорту Минск в 11:10. Отметим, что это уже  четвертая помощь от правительства Китая. А доставкой груза занимался уже сработавшийся тандем военных летчиков и МЧС Беларуси.

Спустя 18 часов полета белорусский военный борт Ил-76 на белорусской земле. Курсанты Университета гражданской защиты перегружают доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их развезут на склады Минздрава. Отметим, что формировали помощь с учетом потребностей нашей страны. 

В составе гуманитарного груза средства индивидуальной защиты и медоборудование


Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: "Конечно, приоритеты будут отдаваться тем регионам, которые сейчас наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. На сегодняшний день к нам прилетают средства защиты, 100 кислородных концентраторов. Хочется поблагодарить и ЮНИСЕФ, и Wargaming, которые в очередной раз подставили плечо. Спасибо огромное". 

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: "Сегодня все оборудование, необходимое  для борьбы пандемией, очень нелегко найти, потому что  его покупает весь мир. Поэтому, конечно, было очень много переговоров. Но нам очень повезло, что у нас есть большой логистический хаб в Копенгагене, и они организовали эту поставку. Мы держали связь с Копенгагеном, у нас будет еще несколько таких поставок".

Напомним, в конце января, в разгар эпидемии коронавируса в КНР, наша страна отправила туда два самолета с помощью - лекарствами, масками, халатами, перчатками и средствами дезинфекции. 

За  четыре  рейса в Беларусь из Китая доставили 100 т гуманитарной помощи


Уже ответные рейсы из Китая доставили более 100 тонн гуманитарной помощи в нашу страну.

Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "МЧС по распоряжению Главы государства осуществлена доставка уже  четвертого гуманитарного груза из КНР. Хотелось бы поблагодарить МИД, Минобороны, китайскую сторону".

Партнерские и дружеские отношения


Уже не раз отмечалось, что борьба с пандемией - дело общее. Чувствовать ситуацию и подставить плечо в нужный момент -  это то, что всегда выделяло белорусско-китайские отношения. А своевременная поддержка  - это как раз доказательство особого характера партнерства и дружбы между двумя странами. 

 
Теги: Минск
 
 
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В укреплении двусторонних контактов важным фактором является поддержка друг друга, особенно в непростое время. Это одна из составляющих и стратегического...
 
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