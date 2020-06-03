Какие прививки делают в Беларуси и какие собираются ввести?

Источник материала: Вороновская газета





До введения плановой иммунизации инфекционные болезни являлись основной причиной детской смертности, а эпидемии случались достаточно часто, рассказывает sb.by



Вакцинопрофилактика коренным образом изменила ситуацию. На протяжении последних десятилетий различные кампании против прививок приводили только к тому, что резко снижался коллективный иммунитет в отношении тех или иных инфекций и росла заболеваемость. Скажем, в 1995 — 1996‑м охват вакцинацией против дифтерии и столбняка сузился у нас до 60 — 70 процентов. В те годы люди тяжело переносили дифтерию и даже погибали. В Украину в 2018 году тоже вернулась дифтерия в те семьи, где люди не были вакцинированы. Корь, которая сейчас широко распространилась в Украине и европейских странах, привела к смертельным случаям как у детей, так и у взрослых. И это заставило многих родителей еще раз задуматься о важности иммунопрофилактики.

В рамках Национального календаря в Беларуси проводится иммунизация против 12 инфекций:

• вирусного гепатита В,

• коклюша,

• дифтерии,

• столбняка,

• пневмококковой и гемофильной инфекций,

• туберкулеза,

• полиомиелита,

• кори,

• эпидемического паротита,

• краснухи,

• гриппа.

Профилактические прививки проводятся в определенные сроки жизни человека независимо от эпидситуации для создания невосприимчивости организма к конкретным инфекционным агентам. Учитываются все показания и противопоказания. Для детей используются комбинированные многокомпонентные вакцины, что позволяет снизить число инъекций.

Кроме того, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций, в том числе бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита А, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, лептоспироза, сибирской язвы, туляремии, чумы. Под эпидемическими показаниями подразумевается нахождение в контакте с инфицированным пациентом. Если профессиональная деятельность человека предполагает риск заражения тем или иным возбудителем, ему проводятся профилактические прививки. Также они делаются выезжающим в зарубежные страны, где есть опасность специфических инфекций.

Грипп вызывает во всем мире ежегодные массовые эпидемии. Все дело в постоянной мутации вируса. Тут на помощь приходит массовая иммунизация населения в предэпидемический период с ежегодной сменой штаммового состава вакцин. Оценка эффективности вакцинопрофилактики гриппа показала, что риск заболевания у непривитых более чем в 7 раз выше, чем у привитых.

Профилактическая вакцинация в нашей стране осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к вакцине. Обязателен осмотр врача перед прививкой, особенно это касается детей: малыш должен быть здоров при введении вакцины. К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, они все обладают определенной степенью реактогенности (свойством вызывать реакции и осложнения).

Сейчас врачебное сообщество обсуждает возможность расширения Национального календаря прививок за счет вакцины против пневмококковой инфекции для всех детей, а не только из групп риска, также в перспективе — прививок от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, папилломавируса человека. Ну и конечно, сегодня ученые многих стран пытаются создать вакцину от коронавируса, которая поможет человечеству остановить и эту серьезную инфекцию.

СБ