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Какие прививки делают в Беларуси и какие собираются ввести?
03.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
До введения плановой иммунизации инфекционные болезни являлись основной причиной детской смертности, а эпидемии случались достаточно часто, рассказывает
В рамках Национального календаря в Беларуси проводится иммунизация против 12 инфекций:
Кроме того, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям против 18 инфекций, в том числе бешенства, бруцеллеза, ветряной оспы, вирусного гепатита А, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, лептоспироза, сибирской язвы, туляремии, чумы. Под эпидемическими показаниями подразумевается нахождение в контакте с инфицированным пациентом. Если профессиональная деятельность человека предполагает риск заражения тем или иным возбудителем, ему проводятся профилактические прививки. Также они делаются выезжающим в зарубежные страны, где есть опасность специфических инфекций.
Грипп вызывает во всем мире ежегодные массовые эпидемии. Все дело в постоянной мутации вируса. Тут на помощь приходит массовая иммунизация населения в предэпидемический период с ежегодной сменой штаммового состава вакцин. Оценка эффективности вакцинопрофилактики гриппа показала, что риск заболевания у непривитых более чем в 7 раз выше, чем у привитых.
Профилактическая вакцинация в нашей стране осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к вакцине. Обязателен осмотр врача перед прививкой, особенно это касается детей: малыш должен быть здоров при введении вакцины. К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной, они все обладают определенной степенью реактогенности (свойством вызывать реакции и осложнения).
Сейчас врачебное сообщество обсуждает возможность расширения Национального календаря прививок за счет вакцины против пневмококковой инфекции для всех детей, а не только из групп риска, также в перспективе — прививок от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, папилломавируса человека. Ну и конечно, сегодня ученые многих стран пытаются создать вакцину от коронавируса, которая поможет человечеству остановить и эту серьезную инфекцию.
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До введения плановой иммунизации инфекционные болезни являлись основной причиной детской смертности, а эпидемии случались достаточно часто, рассказывает sb.by ...
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