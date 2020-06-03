Москвич вышел из комы и не узнал мир, изменившийся за несколько недель

Источник материала: Tut.by

«РИА Новости» рассказало необычную историю о москвиче, который пропустил почти все новости о коронавирусе. После сложной операции, сделанной ему в начале марта, он впал в кому и очнулся после нее только спустя несколько недель. И был шокирован происходящим.



Фото: Reuters

Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу 6 марта — на тот момент в России было выявлено лишь несколько случаев заболевания. Он был прооперирован и погрузился в кому, из которой вышел лишь спустя пять недель.

Первое время он был еще слаб — мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, ни жена, с которой он общался по видеосвязи чтобы лишний раз не волновать.

Нейрохирург Андрей Реутов вспомнил, что спустя какое-то время, уже начав ходить, мужчина постучал в его кабинет, чтобы поговорить:

— Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?» Я был, мягко говоря, удивлен.

— Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, — рассказала его жена.

Но так как ситуация в Москве начинает улучшаться, эти новости уже не пугают пациента. Сейчас он идет на поправку.