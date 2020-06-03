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После открытия границ у Беларуси есть все шансы улучшить динамику экспорта

03.06.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

По словам экспертов, пандемия коронавируса отрицательно сказалась на экономике практически всех стран. В Беларуси же отказались от введения карантина и остановки работы предприятий, что даст нам определенное преимущество после открытия границ. При этом эксперты считают, что не стоит ожидать существенного роста экспорта. Основным сдерживающим фактором станет снижение платежеспособности зарубежных партнеров во многих странах в связи со значительным падением ВВП. Вместе с тем на товары продовольственной группы, которые Беларусь производит в большом количестве, спрос сохранится, так как в отдельных регионах пандемия приведет к уменьшению сельскохозяйственного производства. 
 
 
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По словам экспертов, пандемия коронавируса отрицательно сказалась на экономике практически всех стран. В Беларуси же отказались от введения карантина и остановки...
 
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