Только не Он. Беларусь просыпается

Что стало большим сюрпризом для всех. Очереди из сотен людей, желающих подписаться за альтернативных кандидатов, — невиданное дело для Беларуси.





Президентские выборы всегда были фактором, который политизировал общество. Но то, что происходит сейчас, намного превосходит все предыдущие кампании. Почему народное недовольство теперь внезапно выстрелило одновременно из разных стволов?





Здесь в один момент сошлись сразу много факторов. Прежде всего, это обострение социально-экономических проблем, снижение благосостояния, явный кризис белорусской модели. И то, что на языке официального идеологического конструкта называется «стабильностью», общество стало воспринимать как «безнадёга».





Глобальная пандемия закрыла возможности для сотен тысяч белорусов уехать на заработки за границу. То есть традиционные клапаны выпускания социального пара оказались закупоренными.





Важным катализатором общественного недовольства стало поведение властей во время пандемии. Пошатнулась традиционная опора правящего режима — бюджетники. Недовольные врачи, которые приняли главный удар коронавируса, учителя, вынужденные выполнять двойную работу (школа плюс дистанционное обучение), разгневанные родители.





Все это происходит на фоне утраты монополии властей на информацию, появления новых медиа, социальных сетей, которые очень эффективно используются противниками нынешнего режима.





Сначала А. Лукашенко делал вид, что избирательная кампания его не интересует, дескать, он работает, ему некогда заниматься ерундой. Но события стали принимать такой оборот, что ситуация начала выходить из-под контроля властей. Выявился явный кризис общественной поддержки А. Лукашенко. Более того, на какой-то момент он вообще оказался на периферии общественного внимания. СМИ и социальные сети сосредоточились на альтернативных кандидатах. Они оказались в центре информационных потоков. На этом фоне стало мало кому интересно, что там говорит неизменный глава государства. Тем более, что он много лет говорит одно и то же.





Для А. Лукашенко такая ситуация оказалась очень болезненной. Надо было срочно что-то делать, предпринимать какие-то громогласные действия, пиар-ходы, чтобы пробудить интерес к собственной персоне, вернуть политическую инициативу, взять ситуацию под контроль.





Прежде всего, А. Лукашенко объявил, что перед выборами сменит правительство.





Затем неожиданно снялся с выборов один из кандидатов — Олег Гайдукевич. Это был, скорее всего, спарринг-партнер А. Лукашенко. Оказалось, что в новой политической ситуации спойлер президенту не нужен, он только путался бы под ногами. И Гайдукевич вышел (или его «вышли») из игры.





Чтобы публично объявить о своей тактике во время кампании, А. Лукашенко специально приехал на самый известный в стране завод — МТЗ. Дескать, смотрите, я это делаю не на встрече с чиновниками, а от имени рабочего класса.





Но если кто-то ожидал от президента презентации каких-то новых идей, то был сильно разочарованным. Все оказалось примитивно и просто. А. Лукашенко начал реализовывать известный сценарий, который использовал все предыдущие годы и который всегда давал желаемый результат.





Прежде всего, это «опускание», унижение и оскорбление всех противников. Вместо того чтобы показать, насколько он хорош (здесь сложно сказать что-то новое), ставка делается на то, чтобы очернить всех конкурентов. А. Лукашенко всегда делает это с удовольствием, со вкусом, даже талантливо.





Глава государства назвал Сергея Тихановского «шелудивым», заявил, что у него есть компромат на Валерия Цепкало. Он унизил всех женщин-кандидатов, отметив, что они не способны быть президентами по гендерным причинам.





Была и определенная новация. А. Лукашенко открыто назвал пророссийскими кандидатами Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Иначе говоря, впервые он открыто разыгрывает «кремлевскую карту», выдавая себя за защитника независимости Беларуси от коварной России. Такое позиционирование ожидалось, однако, возможно, не в таком откровенном виде.





А. Лукашенко также предложил В. Бабарико искать работу после 9 августа, послав тем самым всем (обществу, номенклатуре, оппозиции) ясный сигнал, что он свою власть не отдаст.





Но самое главное было не это. А. Лукашенко рассказал, как С. Тихановский якобы «напал» на милиционера, и стал угрожать репрессиями.





И надо же было такому случиться, что через четыре часа эта история была воплощена в жизнь в Гродно . Арест С. Тихановского произошел в виде заранее подготовленной операции. Специально из Минска была привезена женщина, которая провоцировала блогера. По ее требованию к С. Тихановскому подбежали два милиционера. Зачем? По версии государственных СМИ, для того, чтобы заставить блогера отвечать на вопросы женщины (оцените уровень креатива!). Потом милиционер артистично падает. И надо же произойти такому совпадению, что рядом случайно стоял микроавтобус с минскими номерами, в котором сидели омоновцы. Они и арестовали С. Тихановского. По сообщению МВД, против него возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции.





Эта бездарная, топорно исполненная бутафорская инсценировка была показана по ТВ. Но белорусские власти все еще не понимают, что живут в информационном обществе. Видеосюжет об этом событии, снятый независимыми СМИ, был тут же выставлен в интернет, набрал большую аудиторию, вызвал возмущение социальных сетей. Быстро и легко вычислили минскую особу, скажем так, легкого поведения. Красиво упавшего милиционера тоже опознали и предложили приз за актерское мастерство. Иначе говоря, информационную борьбу власти проиграли с треском.





Главный вывод из спецоперации по задержанию Сергея Тихановского в Гродно состоит в том, что Лукашенко взял курс на силовой сценарий проведения избирательной кампании превентивно, задолго до 9 августа. Он не стал дожидаться всенародного пробуждения и решил подавить все надежды на перемены в зачаточном состоянии, затолкать протест в резервацию, вернуть общество в состояние страха.





За 30-31 мая по всей стране было задержано около 50 человек. Среди них — члены инициативной группы кандидата в президенты С. Тихановской. В Минске взят под стражу известный оппозиционный политик Н. Статкевич. В воскресенье в ряде городов милиция требовала от людей, которые стояли в очереди подписаться за альтернативных кандидатов, разойтись. Избирательная кампания начинает превращаться в военную операцию против оппонентов и всех недовольных.





Но пока властям не удается с помощью репрессий сбить волну протеста. Наоборот, драматические события в Гродно возмутили людей. Свое отношение к власти они выразили тем, что на пикеты в воскресенье вышла масса народу. Очереди из сотен человек, ожидавших по полтора-два часа, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов, появились не только в столице, областных центрах, но и райцентрах. Что стало новым явлением для Беларуси. Это массовый протест против А. Лукашенко.





Воспроизводится чистая схема «народ против власти». До дня голосования больше двух месяцев, а политическая борьба в Беларуси резко обостряется.







