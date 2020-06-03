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16 тысяч японцев остались без работы из-за пандемии COVID-19

03.06.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Из-за пандемии без работы остались более 16 тысяч жителей Японии. Об этом пишет агентство "Киодо". По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Стране восходящего солнца превышает 17 тысяч человек. Скончались свыше 900.
Президент Бразилии  Жаир Болсонару убежден в том, что экономические последствия карантинных мер будут более значительными, чем потери от коронавируса. В мире из-за пандемии без работы остались уже миллиард 600 человек. Об этом в конце мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
 
 
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Из-за пандемии без работы остались более 16 тысяч жителей Японии. Об этом пишет агентство "Киодо". По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в...
 
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