Источник материала: БT

Президент Бразилии Жаир Болсонару убежден в том, что экономические последствия карантинных мер будут более значительными, чем потери от коронавируса. В мире из-за пандемии без работы остались уже миллиард 600 человек. Об этом в конце мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 16 тысяч японцев остались без работы из-за пандемии COVID-19 Из-за пандемии без работы остались более 16 тысяч жителей Японии. Об этом пишет агентство "Киодо". По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в...

Из-за пандемии без работы остались более 16 тысяч жителей Японии. Об этом пишет агентство "Киодо". По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Стране восходящего солнца превышает 17 тысяч человек. Скончались свыше 900.