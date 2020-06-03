Глава Минздрава: Гомельщина вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Источник материала: Tut.by

Гомельщина вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время визита в областной центр, сообщают Гомельские ведомости.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— В настоящее время мы видим, что в целом ситуация по-прежнему остается контролируемой. Во многих регионах наблюдаем затихание эпидемиологического процесса, то есть пик мы уже прошли. Отмечаем снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями, — пояснил министр.

Гомельская область, по словам Караника, сейчас вышла на плато и в ближайшие недели здесь ожидается спад. Правда, количество заболевших в регионе министр так и не озвучил.

На прошлой неделе, 28 мая во время прямой линии журналист TUT.BY дозвонился до начальника облздрава Николя Куденьчука и спросил о количестве заболевших в Гомельской области.

— Такая статистика — это информация сугубо для служебного пользования. Но могу назвать вам количество выздоровевших — их у нас в области более двух тысяч, — ответил Николай Куденьчук. Не назвал начальник и количество умерших от коронавируса в регионе.

В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот показатель менее 900 случаев.

Выздоровели и выписаны 20 171 пациент (плюс 976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 248 пациентов (плюс пять за последние сутки).