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Сбербанк РФ: экономика Беларуси избежала обвала, но работает на склад
03.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Сознательный отказ от введения карантинных мер позволил белорусской экономике продемонстрировать меньший спад по сравнению с другими странами региона, даже несмотря на приостановку поставок нефти в начале года, отмечают российские аналитики.
«По нашей оценке, экономика России сократилась в апреле на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украины - на 11%, Казахстана - на 7,5%. Тогда как снижение выпуска в Беларуси составило 4,3%», - сказано в обзоре, цитирует БелаПАН.
«Снижение спроса заставляет предприятия увеличивать остатки на складах: запасы готовой продукции на 1 мая составляли 79% от среднемесячного объема производства против 65% годом ранее», - отмечают специалисты центра.
Ранее эксперты
Сбербанка прогнозировали, что из-за
снижения внешнего спроса экономика
Беларуси в 2020 году может сократиться
на
6-8%.
«Мы смещаем диапазон сокращения
Источник: Myfin.by
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Отказ Беларуси вводить карантинные меры, возможно, позволит избежать глубокого экономического спада. Об этом сказано в обзоре, подготовленном Центром...
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