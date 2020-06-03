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Сбербанк РФ: экономика Беларуси избежала обвала, но работает на склад

03.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Сознательный отказ от введения карантинных мер позволил белорусской экономике продемонстрировать меньший спад по сравнению с другими странами региона, даже несмотря на приостановку поставок нефти в начале года, отмечают российские аналитики.

«По нашей оценке, экономика России сократилась в апреле на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украины - на 11%, Казахстана - на 7,5%. Тогда как снижение выпуска в Беларуси составило 4,3%», - сказано в обзоре, цитирует БелаПАН.

«Снижение спроса заставляет предприятия увеличивать остатки на складах: запасы готовой продукции на 1 мая составляли 79% от среднемесячного объема производства против 65% годом ранее», - отмечают специалисты центра.

Ранее эксперты Сбербанка прогнозировали, что из-за снижения внешнего спроса экономика Беларуси в 2020 году может сократиться на 6-8%.

«Мы смещаем диапазон сокращения ВВП с предыдущих 6-8% к 4-6%, отдельно отмечая наличие существенных рисков, связанных с быстрым распространением коронавирусной инфекции внутри страны», - сообщили аналитики.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Отказ Беларуси вводить карантинные меры, возможно, позволит избежать глубокого экономического спада. Об этом сказано в обзоре, подготовленном Центром...
 
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