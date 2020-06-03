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Главный эпидемиолог Швеции: Надо было принять больше мер против распространения коронавируса
03.06.2020 17:41 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Швеция должна была принять больше мер против распространения коронавируса с самого начала эпидемии, заявил
— Если бы мы столкнулись с этой же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, я думаю, нам стоило выбрать что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, — заявил Тегнелл.
Эпидемиолог признал, что коронавирус унес слишком много жизней в Швеции и следовало принять более эффективные меры.
По его словам, проблема в том, что нельзя сказать, какие именно меры были самыми эффективными, ведь ушедшие на карантин страны применяли все сразу.
Ранее Тегнелл
В Швеции, по
В Европе две страны не стали вводить карантин из-за коронавируса — Беларусь и Швеция. В Швеции ограничили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Ранее посол страны в Беларуси Кристина Юханнессон рассказывала о принятых мерах из-за пандемии. По ее
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«Если бы мы столкнулись с этой же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, я думаю, нам стоило выбрать что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что...
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