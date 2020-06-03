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Главный эпидемиолог Швеции: Надо было принять больше мер против распространения коронавируса

03.06.2020 17:41 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Швеция должна была принять больше мер против распространения коронавируса с самого начала эпидемии, заявил «Шведскому радио» главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если бы мы столкнулись с этой же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, я думаю, нам стоило выбрать что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, — заявил Тегнелл.

Эпидемиолог признал, что коронавирус унес слишком много жизней в Швеции и следовало принять более эффективные меры.

По его словам, проблема в том, что нельзя сказать, какие именно меры были самыми эффективными, ведь ушедшие на карантин страны применяли все сразу.

Ранее Тегнелл заявлял, что необходимо было в начале вспышки сконцентрировать внимание на защите пожилых людей.

В Швеции, по данным на 3 июня, более 40 тысяч инфицированных коронавирусом и 4,5 тысячи умерших.

В Европе две страны не стали вводить карантин из-за коронавируса — Беларусь и Швеция. В Швеции ограничили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Ранее посол страны в Беларуси Кристина Юханнессон рассказывала о принятых мерах из-за пандемии. По ее словам, власти советовали гражданам перейти на «удаленку», студентов и школьников перевели на дистанционное обучение (для младших классов школы работали), пожилым людям не покидать квартиры, дома престарелых закрыли для посещений, запретили въезд в страну всем, кроме граждан ЕС, рекомендовали не путешествовать.

 
 
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«Если бы мы столкнулись с этой же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, я думаю, нам стоило выбрать что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что...
 
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