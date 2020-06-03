В Швеции признали ошибку в выбранной тактике по коронавирусу. А что главный вирусолог Беларуси?

ТАСС . — Я думаю, в том, что мы сделали в Швеции, есть потенциал для улучшения, совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно исключить, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции. — Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, — заявил Андерс Тегнель в интервью Шведскому радио, сообщает. — Я думаю, в том, что мы сделали в Швеции, есть потенциал для улучшения, совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно исключить, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции.





По сути Тегнель признал, что выбранный Швецией путь был не вполне верным. Однако он все еще не уверен, какие именно меры должна была принять Швеция:





— На самом деле, все страны сразу включили все меры. Швеция — одна из немногих стран, которая ограничивала все больше и постепенно. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что непонятно, какая из принятых мер дала наилучший эффект. Может быть, мы узнаем теперь, когда ограничения отменяются по одному, а затем получим какой-то урок о том, что еще, кроме того, что мы сделали, можно было бы предпринять без полного локдауна (режима строгой изоляции — прим. ред.).





Отметим, что Швеция, в отличие от других европейских стран, не стала вводить карантин в стране: магазины, предприятия общепита, детсады и школы (помимо старших классов) остались открытыми. Хотя некоторые меры все же были приняты: жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек, а старшие классы и вузы переведены на дистанционное обучение. Чего не сделано было в Беларуси.









При этом число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 38 589 (385 заразившихся на 100 тыс. человек населения), количество жертв — 4 468 человек.





А вот в Беларуси власти считают, что сделали все правильно, несмотря на то, что в стране на сегодняшний день зафиксировано 45 116 случаев коронавируса. Ни парад к 9 мая, ни пасхальные богослужения отменены не были.





«Швеция признала свою ошибку в выборе стратегии борьбы с #Covid19. Там не был введен карантин и поэтому высокая смертность, — написал Анджей Почобут. — А что Беларусь и главный вирусолог? Ах да, как я мог забыть: ведь Александр Григорьевич никогда не признает свои ошибки».