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В Швеции признали ошибку в выбранной тактике по коронавирусу. А что главный вирусолог Беларуси?
03.06.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Государственный эпидемиолог Андерс Тегнель согласился, что необходимо было принимать больше мер.
— Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, — заявил Андерс Тегнель в интервью Шведскому радио, сообщает
По сути Тегнель признал, что выбранный Швецией путь был не вполне верным. Однако он все еще не уверен, какие именно меры должна была принять Швеция:
— На самом деле, все страны сразу включили все меры. Швеция — одна из немногих стран, которая ограничивала все больше и постепенно. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что непонятно, какая из принятых мер дала наилучший эффект. Может быть, мы узнаем теперь, когда ограничения отменяются по одному, а затем получим какой-то урок о том, что еще, кроме того, что мы сделали, можно было бы предпринять без полного локдауна (режима строгой изоляции — прим. ред.).
Отметим, что Швеция, в отличие от других европейских стран, не стала вводить карантин в стране: магазины, предприятия общепита, детсады и школы (помимо старших классов) остались открытыми. Хотя некоторые меры все же были приняты: жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек, а старшие классы и вузы переведены на дистанционное обучение. Чего не сделано было в Беларуси.
При этом число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 38 589 (385 заразившихся на 100 тыс. человек населения), количество жертв — 4 468 человек.
А вот в Беларуси власти считают, что сделали все правильно, несмотря на то, что в стране на сегодняшний день зафиксировано 45 116 случаев коронавируса. Ни парад к 9 мая, ни пасхальные богослужения отменены не были.
«Швеция признала свою ошибку в выборе стратегии борьбы с #Covid19. Там не был введен карантин и поэтому высокая смертность, — написал Анджей Почобут. — А что Беларусь и главный вирусолог? Ах да, как я мог забыть: ведь Александр Григорьевич никогда не признает свои ошибки».
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Государственный эпидемиолог Андерс Тегнель согласился, что необходимо было принимать больше мер.
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