Названы симптомы COVID-19 у домашних животных

Источник материала: ОНТ

Как коронавирус проявляется у домашних животных, рассказали специалисты научных центров Россельхознадзора, пишет РИА Новости.

По словам экспертов, COVID-19 подвержены собаки и коты.

У собак, как правило, симптомы коронавируса не проявляются, в то время как зараженные коты могут кашлять, чихать, у питомцев может подняться температура и могут появиться выделения из носа и глаз. В некоторых случаях COVID-19 у кошек может проявляться симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диареей.

Как подчеркнули специалисты, у экспертов Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что коронавирус передается от домашних животных человеку.

При этом исследования, которые проводились на фермах по разведению норок в Нидерландах, показали, что риск инфицирования во время контакта с зараженным животным есть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram