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Названы симптомы COVID-19 у домашних животных
03.06.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Как коронавирус проявляется у домашних животных, рассказали специалисты научных центров Россельхознадзора,
По словам экспертов, COVID-19 подвержены собаки и коты.
У собак, как правило, симптомы коронавируса не проявляются, в то время как зараженные коты могут кашлять, чихать, у питомцев может подняться температура и могут появиться выделения из носа и глаз. В некоторых случаях COVID-19 у кошек может проявляться симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диареей.
Как подчеркнули специалисты, у экспертов Всемирной организации здравоохранения нет доказательств того, что коронавирус передается от домашних животных человеку.
При этом исследования, которые проводились на фермах по разведению норок в Нидерландах, показали, что риск инфицирования во время контакта с зараженным животным есть.
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Как коронавирус проявляется у домашних животных, рассказали специалисты научных центров Россельхознадзора, пишет РИА Новости. По словам экспертов, COVID-19...
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