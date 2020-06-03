Источник материала: БT

Решение сделать один из корпусов БСМП закрытым инфекционным было принято 9 мая

Сейчас необходимости в красной зоне нет, ситуация стабилизировалась

25 мая госпитализация пациентов с COVID-19 прекращена

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый день в штатном режиме. Репортаж из больницы скорой медпомощи Медучреждения в нашей стране постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Многие из них были перепрофилированы под борьбу с коронавирусом. На прошлой...

Медучреждения в нашей стране постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Многие из них были перепрофилированы под борьбу с коронавирусом.На прошлой неделе возобновили плановую госпитализацию в онкодиспансере. А сегодня - и в больнице скорой медпомощи. Как прошел первый день в штатном режиме, увиделаНа протяжении 16 дней там лечили от коронавирусной инфекции. При этом регистратура продолжала работать, привозили на скорой помощи, и речь не о ковидных пациентах. Чтобы развести потоки, был организован отдельный вход для людей с COVID-19.Анастасия Позднякова - врач-терапевт. Полгода она возглавляет не самое простое и вне пандемии отделение – приемное. Ежедневно к ним поступает до двухсот человек. Сейчас это минимум. Помимо отдельного входа в начале мая в больнице организовали так называемую красную зону - место, где врач мог вести осмотр, делать рентген, при необходимости взять тест. Рядом дежурила карета скорой помощи, именно на ней пациента с COVID, которому было необходимо амбулаторное лечение, минуя коридоры с неинфицированными, доставляли к нужному корпусу.Впрочем, практика оказалась хорошей, и теперь уже в БСМП планируют из красной на постоянной основе сделать зеленую зону. В перспективе это будет отдельный вход для амбулаторных пациентов. В целом же с 9 по 25 мая с коронавирусом в БСМП были госпитализированы 250 человек. Все они выписаны и выздоровели, кого-то направили на реабилитацию.В приемном отделении не принимают с подозрением на ОРВИ, коронавирус, пневмонию. Пациентам предлагают обратиться в городские клинические больницы - 2, 3, 4, 5, 6 и 10.Первая пациентка. Накануне у Тамары Малиновской случился гипертонический криз. Подскочило давление, вызвали скорую, сделали укол. Ждать было нельзя, пенсионерке необходимо стационарное лечение, наблюдение специалистов.Больница скорой медицинской помощи стала третьей в Минске, которая вернулась к обычному режиму. На прошлой неделе плановую госпитализацию пациентов возобновили в онкологическом диспансере. Там уже приступили к операциям. Начала принимать по своему профилю городская гинекологическая больница.