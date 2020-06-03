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Первый день в штатном режиме. Репортаж из больницы скорой медпомощи

03.06.2020 22:00 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Медучреждения в нашей стране постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Многие из них были перепрофилированы под борьбу с коронавирусом. 
На прошлой неделе возобновили плановую госпитализацию в онкодиспансере. А сегодня - и в больнице скорой медпомощи. Как прошел первый день в штатном режиме, увидела Анастасия Бенедисюк. 

Решение сделать один из корпусов БСМП закрытым инфекционным было принято 9 мая 

На протяжении 16 дней там лечили от коронавирусной инфекции. При этом регистратура продолжала работать, привозили на скорой помощи, и речь не о ковидных пациентах. Чтобы развести потоки, был организован отдельный вход для людей с COVID-19. 
Анастасия Позднякова - врач-терапевт. Полгода она возглавляет не самое простое и вне пандемии отделение – приемное. Ежедневно к ним поступает до двухсот человек. Сейчас это минимум. Помимо отдельного входа в начале мая в больнице организовали так называемую красную зону - место, где врач мог вести осмотр, делать рентген, при необходимости взять тест. Рядом дежурила карета скорой помощи, именно на ней пациента с COVID, которому было необходимо амбулаторное лечение, минуя коридоры с неинфицированными, доставляли к нужному корпусу. 

Первый день в штатном режиме. Репортаж из больницы скорой медпомощи


Анастасия Позднякова, врач-терапевт, заведующая приемным отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска"Нагрузка была очень сильная, особенно в тот период, когда мы только начали принимать пациентов с COVID-19, пациентов было много. Приходилось усиливать бригады, просить выходить на работу чаще, потому что если раньше у нас работало только приемное отделение, начала функционировать красная зона, сотрудников нужно было в два раза больше. Поэтому, конечно, период был непростой". 
 

Сейчас необходимости в красной зоне нет, ситуация стабилизировалась

Впрочем, практика оказалась хорошей, и теперь уже в БСМП планируют из красной на постоянной основе сделать зеленую зону. В перспективе это будет отдельный вход для амбулаторных пациентов. В целом же с 9 по 25 мая с коронавирусом в БСМП были госпитализированы 250 человек. Все они выписаны и выздоровели, кого-то направили на реабилитацию. 

Ольга Решетняк, врач-пульмонолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Наше отделение было рассчитано при лечении коронавирусной инфекции на 60 коек, аппаратов было достаточно для всех. Если бы нужно было подключить 60 человек, мы бы подключили 60. У нас в каждой палате по несколько дозаторов кислорода. И при необходимости можно было раздвоить эти концентрации кислорода. И были также концентраторы перевозные". 

Первый день в штатном режиме. Репортаж из больницы скорой медпомощи


25 мая госпитализация пациентов с COVID-19 прекращена

В приемном отделении не принимают с подозрением на ОРВИ, коронавирус, пневмонию. Пациентам предлагают обратиться в городские клинические больницы - 2, 3, 4, 5, 6 и 10. 
Первая пациентка. Накануне у Тамары Малиновской случился гипертонический криз. Подскочило давление, вызвали скорую, сделали укол. Ждать было нельзя, пенсионерке необходимо стационарное лечение, наблюдение специалистов. 
Больница скорой медицинской помощи стала третьей в Минске, которая вернулась к обычному режиму. На прошлой неделе плановую госпитализацию пациентов возобновили в онкологическом диспансере. Там уже приступили к операциям. Начала принимать по своему профилю городская гинекологическая больница. 

 
Теги: Минск
 
 
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Медучреждения в нашей стране постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Многие из них были перепрофилированы под борьбу с коронавирусом.  На прошлой...
 
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