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Крупный девелопер купил здания завода в центре Минска за 6,7 миллиона. И вот что он там создаст

04.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупный минский девелопер «Белтяжмаш» создаст в Минска продали за 6,7 миллиона. Кто их купил и что там может появиться?">бывших зданиях завода технологического оборудования на проспекте Машерова современный многофункциональный комплекс с офисами, кафе и общественными пространствами. Что это за история и как все это дело может выглядеть — в материале REALTY.TUT.BY.


Что это за история?

Здания, о которых идет речь, расположены в квадрате улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева и проспекта Машерова. Площадь участка — около 1,9 гектара.


Изображение: карта «Яндекс»

Эти сооружения были выставлены на аукцион с начальной ценой около 6,44 млн рублей в декабре 2019 года. В торгах в Минском городском центре недвижимости участвовали два участника, и объект за почти 6,76 миллиона рублей (плюс НДС) купила крупная компания-девелопер «Белтяжмаш», которая контролируется бизнесменом Игорем Онищенко.

Она владеет как минимум такими известными объектами, как ТЦ «Глобо» и бизнес-центр «Омега Тауэр». Что касается приобретенного комплекса зданий на Машерова, то новый собственник не имеет каких-то серьезных ограничений по поводу того, что в них размещать.


Как будет выглядеть комплекс и что там будет?

Как рассказал замдиректора «Белтяжмаша» Дмитрий Онищенко, они собираются сделать реновацию всех зданий, чтобы создать там офисные помещения, а также помещения для общепита и других арендаторов. Общая площадь — около 11 тысяч квадратных метров. Территорию возле сооружений девелопер планирует преобразовать в современное общественное пространство и парковку.

Но более конкретно обо всех функциях комплекса можно будет сказать тогда, когда будет сформирован более четкий запрос от рынка. А это напрямую зависит от того, как быстро закончится пандемия коронавируса. Пока же у «Белтяжмаша» есть три дизайн-проекта, которые он может реализовать. Первый создала минская компания Radical Passive и выглядит он так:






Второй сделала московская PRYSM GROUP. Она предполагает вот такое развитие территории:






Третий вариант — от минской ZROBYM architects. Согласно ему, выглядеть все может вот так:






От себя отмечаем, что визуально эти проекты выглядят разными по стоимости реализации для девелопера. Но Дмитрий Онищенко говорит, что они готовы сделать любой из них, если на помещения найдется крупный арендатор. Однако работы на объекте идут уже сейчас. Если все будет нормально, то реновацию старых заводских зданий закончат к концу 2020 года.

Как мы писали ранее, вряд ли в этом месте будут проблемы с наполняемостью, учитывая расположение площадки: это центр города, рядом находится «Песочница» и завод «Горизонт». Поэтому в скором времени можно ожидать расширения креативного и развлекательного кластера в этом месте. Если, конечно, пандемия будет идти на спад.

Что еще похожее реализовывал девелопер?

Кроме того, «Белтяжмаш» уже имеет опыт работы с такими объектами. Например, ему принадлежит здание на Хоружей, 25, где расположились офисы айтишных компаний, а потом открылся большой магазин «Санта» и кафе «Ежедневник».





Недавно девелопер приобрел на аукционе еще одно здание в этом комплексе и планирует дальше развивать его.

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Теги: Минск
 
 
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