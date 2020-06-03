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Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

03.06.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующих не останавливает ни комендантский час, ни усиленные меры обороны.

Из-за масштабных акций протестов в США опасаются новой волны коронавируса

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

В столкновениях с полицией погибли как минимум 11 человек. Жертвы и раненные при этом есть как в рядах бунтующих, так и среди правоохранителей. Протесты в некоторых регионах превратились в игру на выживание. В жестких уличных потасовках страдают и гибнут совершенно случайные люди.

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Улицы американских городов заполонили не только демонстранты, но и мародеры, которые к протестам никакого отношения не имеют. Злоумышленники, пользуясь ситуацией, занимаются грабежом. Чтобы разогнать бунтующих, правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

По последним данным, за вандализм, мародерство, беспорядки и перекрытие дорог задержаны свыше 9 тысяч дебоширов. В район Вашингтона переброшены более 1500 военных. Солдаты находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующих не останавливает ни...
 
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