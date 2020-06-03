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Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
04.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси решил отправить действующий состав правительства в отставку.
Александр Лукашенко уже подписал соответствующий указ.
В среду, 3 июня, предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании Лукашенко.
Напомним, что белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020.
Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.
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Президент Беларуси решил отправить действующий состав правительства в отставку.
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