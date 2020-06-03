Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

В среду, 3 июня, предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании Лукашенко.

Напомним, что белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020.





Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.