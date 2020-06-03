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Грузия потребует от туристов отрицательный тест на коронавирус

03.06.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иностранные туристы, которые захотят приехать на отдых в Грузию, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.



Как пишет "Грузия Онлайн", об этом заявил премьер страны Георгий Гахария.

По его словам, Грузия хочет стать и остаться "свободной от коронавируса", поэтому будет требовать от туристов справку об отрицательном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят... Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Георгий Гахария.

Премьер добавил, что предусмотрят возможность сдать ПЦР-тест и внутри страны, но только в исключительном порядке.

Туристические группы, по его словам, будут размещаться только в "зеленых зонах" - гостиницах, которые пройдут спецпроверку министерства здравоохранения на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировки гостей и тому подобное.


"К нашим традициям - кухне, вину, песням, гостеприимству и так далее - мы должны добавить еще один мощный бренд: Грузия как страна, эффективная в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса. Иначе мы поставим под угрозу репутацию страны", - отметил Георгий Гахария.

Напомним, Грузия планирует принимать иностранных туристов с 1 июля.

На сегодня в стране зарегистрировано 800 случаев коронавируса и 13 смертей, из них один - за последние сутки. Выздоровели уже 640 больных.
 
 
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Иностранные туристы, которые захотят приехать на отдых в Грузию, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.
 
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