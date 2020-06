Минздрав рассказал о белорусском опыте использования гидроксихлорохина при COVID-19

Источник материала: Tut.by

Из двух влиятельных медицинских журналов отозвали исследования о вреде использования гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции. Как отмечает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Игорь Карпов, «хотя публикация и была отозвана, она послужила определенным сигналом для усиления контроля при лечении пациентов хлорохином и гидроксихлорохином», сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав».



Фото: Unsplash.com

— Вся информация, которая публикуется в научной прессе, внимательно отслеживается белорусскими врачами-практиками и представителями научной общественности, — рассказал Игорь Карпов. — По опыту использования гидроксихлорохина (кстати, тщательный мониторинг за состоянием пациентов при его использовании проводится с первых назначений) сложилось, в целом, положительное впечатление. Это касается как улучшения самочувствия, так и лабораторных показателей. По мере накопления данных могут быть внесены определенные коррективы. А сейчас актуальным является ответственный мониторинг состояния пациентов, получающих эти лекарственные средства.

Сомнения в безопасности гидроксихлорохина для пациентов с COVID-19 возникли после того, как два ведущих медицинских журнала — The Lancet и The New England Journal of Medicine — опубликовали крупные исследования с выводом о том, что что некоторые свойства препарата в теории могут ухудшить течение заболевания и увеличить риск смерти. Теперь же представители журналов объяснили отзыв публикаций опасениями в достоверности информации. Независимые рецензенты не смогли проверить ключевые данные компании Surgisphere Corporation, чья база данных использовалась в работах, и подтвердить результаты исследований. Как выяснилось, основатель компании Surgisphere Сапан Десаи, доктор медицинских наук, был соавтором обеих статей.

ВОЗ возобновил разрешение на проведение тестирования гидроксихлорохина как лекарственного средства при COVID-19.