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Доктор Комаровский: коронавирусом можно заразиться через фрукты в магазине

05.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Популярный детский врач и телеведущий Евгений КОМАРОВСКИЙ оценил шансы заразиться коронавирусом COVID-19 через фрукты, овощи и ягоды в магазине и на рынках. Известно, что вирус не может размножаться на предметах, однако его частицы могут оставаться на них некоторое время.

Доктор Комаровский: коронавирусом можно заразиться через фрукты в магазине
 
Фото из открытых интернет-источников

Не исключение  и продукты питания. В частности, Комаровский отмечает, если человек, больной коронавирусом, кашлянул в магазине в руку, затем взял в него яблоко, посмотрел на него и положил обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли и съели – вы можете заразиться.

Доктор призывает обязательно мыть овощи и фрукты под проточной водой. Желательно обдать их кипятком, так как вирус погибает при температуре выше 70 градусов.

В целом медики советуют сейчас приобретать продукты, которые можно термически обработать – пожарить, сварить, обдать кипятком. При этом использовать для мытья фруктов и овощей моющие средства не рекомендуется. Есть риск, что частички средства могут попасть в организм и вызвать отравление.

Источник: https://aif.by/


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Популярный детский врач и телеведущий Евгений КОМАРОВСКИЙ оценил шансы заразиться коронавирусом COVID-19 через фрукты, овощи и ягоды в магазине и на рынках.
 
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