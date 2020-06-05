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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft: ...

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft:"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно".В Интернете неоднократно появляются фейки о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.Фото: EPA-EFE/PETE MAROVICHПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите