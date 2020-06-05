|
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
05.06.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft:
"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно".
В Интернете неоднократно появляются фейки о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.
Фото: EPA-EFE/PETE MAROVICH
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft: ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)