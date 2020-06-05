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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

05.06.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft: 

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно". 

В Интернете неоднократно появляются фейки о том, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей в ходе вакцинации.

Фото: EPA-EFE/PETE MAROVICH

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider. Подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса, отметил основатель корпорации Microsoft: ...
 
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