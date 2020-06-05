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Белорусы смогут делать платные тесты на коронавирус для поездок за границу
05.06.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выезжающие за рубеж смогут платно сдать тест на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тестирование понадобится для поездок в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия коронавирусной инфекции. Лабораторное исследование методом ПЦР будет проводить Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Для граждан Беларуси стоимость составит чуть более 41 рубля, для нерезидентов – около 57. Желающим пройти тестирование необходимо иметь при себе копии паспорта и билетов в страну, в которую они отправляются. Результаты будут выдаваться на русском и английском языках.
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Новости Беларуси. Выезжающие за рубеж смогут платно сдать тест на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тестирование понадобится для поездок в...
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