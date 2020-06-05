Вторая партия помощи из Польши прибыла в Беларусь: 47 фур и 300 тонн груза

Источник материала: ОНТ

Пример добрососедства и готовность помочь. Беларусь одной из первых оказала помощь в борьбе с коронавирусом другим странам. А сейчас нашей стране говорят «спасибо». 47 фур и 300 тонн груза со средствами индивидуальной защиты и медтехникой доставлены этим утром из Польши в Беларусь.

Сопровождают груз польские пожарные, полицейские и пограничники. Первыми коробки получили больницы Гродненской области. Сегодня районной больнице Щучина передали 4 тонны антисептика, более ста тысяч масок, защитные экраны, халаты, комбинезоны и аппарат искусственной вентиляции легких. Всего в маршруте пять городов: от областного центра до Сморгони.

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы: «Всего хватает: как средств защиты, так и дезинфекционных средств, и антисептиков. Однако помощь лишней не бывает. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказало соседнее государство. Особенно благодарны за аппарат искусственной вентиляции легких, поскольку это дополнительный аппарат, с помощью которого мы сможем помочь и спасем чью-то жизнь».

Якуб Сичек, заместитель руководителя группы сопровождения гуманитарного груза (Польша): «Я пожарный и помогать людям – часть моей работы. Особенно когда они этого так ждут. Я горд, что приехал в Беларусь в составе гуманитарного конвоя. Таким образом, мы можем показать, что солидарны со странами-соседями. Думаю, это отличная акция. И надеюсь на тесное сотрудничество в дальнейшем».

Остальная часть груза доставлена в Минск. Средства индивидуальной защиты и медтехника будут распределены и по регионам. Это крупнейшая партия помощи, которую Польша когда-либо оказывала другим государствам.

Фото: БЕЛТА

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