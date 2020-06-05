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Вторая партия помощи из Польши прибыла в Беларусь: 47 фур и 300 тонн груза
05.06.2020 21:25 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пример добрососедства и готовность помочь. Беларусь одной из первых оказала помощь в борьбе с коронавирусом другим странам. А сейчас нашей стране говорят «спасибо». 47 фур и 300 тонн груза со средствами индивидуальной защиты и медтехникой доставлены этим утром из Польши в Беларусь.
Сопровождают груз польские пожарные, полицейские и пограничники. Первыми коробки получили больницы Гродненской области. Сегодня районной больнице Щучина передали 4 тонны антисептика, более ста тысяч масок, защитные экраны, халаты, комбинезоны и аппарат искусственной вентиляции легких. Всего в маршруте пять городов: от областного центра до Сморгони.
Остальная часть груза доставлена в Минск. Средства индивидуальной защиты и медтехника будут распределены и по регионам. Это крупнейшая партия помощи, которую Польша когда-либо оказывала другим государствам.
Фото: БЕЛТА
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Пример добрососедства и готовность помочь. Беларусь одной из первых оказала помощь в борьбе с коронавирусом другим странам. А сейчас нашей стране говорят...
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