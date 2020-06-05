ЕС начнёт открывать внешние границы в июле

Источник материала: СТВ

Новости мира. Европейский союз приступит к открытию внешних границ в начале июля. Об этом заявила Еврокомиссар Ильва Йоханссон после видеоконференции с участием министров внутренних дел стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик подчеркнула, что этот процесс должен проходить сообща. Финальные рекомендации по данному вопросу будут опубликованы после консультаций со странами-участниками Евросоюза.





Между тем мир постепенно, но уверенно продолжает выходить из локдауна. Так, Чехия 5 июня полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией. По прибытию из этих государств чехи могут не сдавать тест на коронавирус и не проходить двухнедельный карантин.





Открыли границы для выезда своих граждан также власти Словакии. С этого дня жители могут беспрепятственно посещать Австрию и Венгрию. В Нидерландах заявили о готовности принимать туристов уже с 15 июня. Речь идет об иностранцах из 12 стран Евросоюза с наименьшим числом заболевших коронавирусом.