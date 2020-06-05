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ЕС начнёт открывать внешние границы в июле
06.06.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Европейский союз приступит к открытию внешних границ в начале июля. Об этом заявила Еврокомиссар Ильва Йоханссон после видеоконференции с участием министров внутренних дел стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик подчеркнула, что этот процесс должен проходить сообща. Финальные рекомендации по данному вопросу будут опубликованы после консультаций со странами-участниками Евросоюза.
Между тем мир постепенно, но уверенно продолжает выходить из локдауна. Так, Чехия 5 июня полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией. По прибытию из этих государств чехи могут не сдавать тест на коронавирус и не проходить двухнедельный карантин.
Открыли границы для выезда своих граждан также власти Словакии. С этого дня жители могут беспрепятственно посещать Австрию и Венгрию. В Нидерландах заявили о готовности принимать туристов уже с 15 июня. Речь идет об иностранцах из 12 стран Евросоюза с наименьшим числом заболевших коронавирусом.
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Новости мира. Европейский союз приступит к открытию внешних границ в начале июля. Об этом заявила Еврокомиссар Ильва Йоханссон после видеоконференции с участием...
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