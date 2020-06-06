Стала известна статистика по регионам. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 6 июня

По состоянию на 6 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,71 миллиона. Погибли – 393,6 тысячи человек, излечились – 2,99 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,89 миллиона;
Бразилия: 614,9 тысячи;
Россия: 449,3 тысячи;
Британия: 284,7 тысячи;
Испания: 241 тысяча.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 108,8 тысячи;
Британия: 40,3 тысячи;
Бразилия: 34 тысячи;
Италия: 33,8 тысячи;
Франция: 29,1 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное о ситуации в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси 46868 случаев коронавируса. Выздоровели 22066 человек, умерли – 259. Третий день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (904 против 887).
Минздрав рассказал, где пройти тест на вирус, чтобы уехать за границу: анализы возьмет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Цена услуги для граждан Беларуси – 41,38 рубля. Этот тест пригодится тем, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции. Подробнее о процедуре читайте по ссылке.
Минздрав разъяснил, в каких регионах заболеваемость пошла на спад: в Минске, Минской и Витебской областях. Брестская же область находится «на максимальном для нее плато» и останется на этом уровне еще какое-то время.
Страны Шенгенской зоны, скорее всего, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Вероятно, запрет не снимут до начала июля.
В Беларусь из Польши доставили крупнейшую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией (47 грузовиков с содержимым на 300 тонн, в том числе СИЗ, аппараты ИВЛ, лекарства и так далее). Это уже второй подобный груз с начала пандемии.
Стала известна статистика по некоторым районам Витебской области. Так, в Городокском районе сейчас 69 эпизодов коронавируса, в Новополоцке – 357, в Верхнедвинском районе – 27. Детали смотрите здесь.
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.