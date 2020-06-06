Стала известна статистика по регионам. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 6 июня

Источник материала: KYKY

По состоянию на 6 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,71 миллиона. Погибли – 393,6 тысячи человек, излечились – 2,99 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,89 миллиона;

Бразилия: 614,9 тысячи;

Россия: 449,3 тысячи;

Британия: 284,7 тысячи;

Испания: 241 тысяча.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 108,8 тысячи;

Британия: 40,3 тысячи;

Бразилия: 34 тысячи;

Италия: 33,8 тысячи;

Франция: 29,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное о ситуации в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси 46868 случаев коронавируса. Выздоровели 22066 человек, умерли – 259. Третий день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (904 против 887).

сводке Минздрава, в Беларуси 46868 случаев коронавируса. Выздоровели 22066 человек, умерли – 259. Третий день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (904 против 887). Минздрав рассказал , где пройти тест на вирус, чтобы уехать за границу: анализы возьмет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Цена услуги для граждан Беларуси – 41,38 рубля. Этот тест пригодится тем, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции. Подробнее о процедуре читайте по ссылке .

, где пройти тест на вирус, чтобы уехать за границу: анализы возьмет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Цена услуги для граждан Беларуси – 41,38 рубля. Этот тест пригодится тем, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции. Подробнее о процедуре читайте по . Минздрав разъяснил , в каких регионах заболеваемость пошла на спад: в Минске, Минской и Витебской областях. Брестская же область находится «на максимальном для нее плато» и останется на этом уровне еще какое-то время.

, в каких регионах заболеваемость пошла на спад: в Минске, Минской и Витебской областях. Брестская же область находится «на максимальном для нее плато» и останется на этом уровне еще какое-то время. Страны Шенгенской зоны, скорее всего, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Вероятно, запрет не снимут до начала июля.

запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Вероятно, запрет не снимут до начала июля. В Беларусь из Польши доставили крупнейшую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией (47 грузовиков с содержимым на 300 тонн, в том числе СИЗ, аппараты ИВЛ, лекарства и так далее). Это уже второй подобный груз с начала пандемии.

крупнейшую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией (47 грузовиков с содержимым на 300 тонн, в том числе СИЗ, аппараты ИВЛ, лекарства и так далее). Это уже второй подобный груз с начала пандемии. Стала известна статистика по некоторым районам Витебской области. Так, в Городокском районе сейчас 69 эпизодов коронавируса, в Новополоцке – 357, в Верхнедвинском районе – 27. Детали смотрите здесь .

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: instagram.com/dall_vika.