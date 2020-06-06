ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стала известна статистика по регионам. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 6 июня

06.06.2020 06:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

По состоянию на 6 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,71 миллиона. Погибли – 393,6 тысячи человек, излечились – 2,99 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 1,89 миллиона;
  • Бразилия: 614,9 тысячи;
  • Россия: 449,3 тысячи;
  • Британия: 284,7 тысячи;
  • Испания: 241 тысяча.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 108,8 тысячи;
  • Британия: 40,3 тысячи;
  • Бразилия: 34 тысячи;
  • Италия: 33,8 тысячи;
  • Франция: 29,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Главное о ситуации в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси 46868 случаев коронавируса. Выздоровели 22066 человек, умерли – 259. Третий день наблюдается позитивная тенденция: выписанных больше, чем заразившихся (904 против 887).
  • Минздрав рассказал, где пройти тест на вирус, чтобы уехать за границу: анализы возьмет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (улица Казинца, 50). Цена услуги для граждан Беларуси – 41,38 рубля. Этот тест пригодится тем, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции. Подробнее о процедуре читайте по ссылке.
  • Минздрав разъяснил, в каких регионах заболеваемость пошла на спад: в Минске, Минской и Витебской областях. Брестская же область находится «на максимальном для нее плато» и останется на этом уровне еще какое-то время.
  • Страны Шенгенской зоны, скорее всего, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, включая Беларусь. Предыдущий срок запрета начался в марте и завершается 15 июня. Вероятно, запрет не снимут до начала июля.
  • В Беларусь из Польши доставили крупнейшую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией (47 грузовиков с содержимым на 300 тонн, в том числе СИЗ, аппараты ИВЛ, лекарства и так далее). Это уже второй подобный груз с начала пандемии.
  • Стала известна статистика по некоторым районам Витебской области. Так, в Городокском районе сейчас 69 эпизодов коронавируса, в Новополоцке – 357, в Верхнедвинском районе – 27. Детали смотрите здесь.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: instagram.com/dall_vika.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 6 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,71 миллиона. Погибли – 393,6 тысячи человек, излечились – 2,99 миллиона. Такие данные показаны...
 
Новости дня
Новости
 
ЕС начнёт открывать внешние границы в июле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика