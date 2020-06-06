Франция отменила парад в День взятия Бастилии 14 июля из-за пандемии

Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил ежегодный военный парад в честь Дня взятия Бастилии из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Париже. Об этом 4 июня пишет Le Monde.



Парад 14 июля 2019 года. Фото: Reuters

Официальные празднования 14 июля все же состоятся. В частности, над Парижем пролетит военная авиация, а вместо традиционного военного парада на Елисейских полях проведут торжественную церемонию на площади Согласия.

По словам Макрона, принять участие в празднике сможет ограниченное число людей — около 2−2,5 тысячи человек. Важно, чтобы между гостями оставалась социальная дистанция. Возможно, это решение изменят непосредственно в День Бастилии. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, президент заявил, что в этом году 14 июля французы отдадут честь не только военным, но и всем тем, кто борется против коронавируса — врачам, медицинским работникам, волонтерам.

День Бастилии является во Франции главным национальным праздником, его отмечают с 1880 года. Ежегодно французы вспоминают о том, как 14 июля 1789 года во время Великой французской революции восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию. Обычно в праздничных гуляньях принимают участие десятки тысяч людей.

Франция находится на восьмом месте в мире по числу зараженных. К 6 июня в стране более 190 тысяч случаев инфекции. С начала пандемии умерли больше 29 тысяч французов, более 70 тысяч человек выздоровели.