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Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске

06.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске
Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, проводит
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здесь проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе.
Стоимость ПЦР-исследования для граждан Республики Беларусь составляет 41,38 бел.руб., для нерезидентов – 56,63 бел.руб. Лицам, которые хотят пройти тестирование, необходимо иметь с собой копию паспорта и копии билетов в ту страну, куда выезжают граждане.
По завершении тестирования на инфекцию COVID-19 выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

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