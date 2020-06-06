Парень из России потерял обе руки, а теперь смеется над тем, что он киборг

Источник материала: Tut.by

Константину Дебликову 28 лет, и он потерял обе руки после несчастного случая во время файер-шоу. Но не сдался: с тех пор прошло уже шесть лет, теперь у него есть популярный Инстаграм и любовь девушек. А все из-за ироничных шуток над самим собой.





Трагедия произошла за несколько дней до 23-го дня рождения Константина. Сам он не раз признавался в интервью, что это было тяжело, но при этом он не может сказать, стала ли его жизнь хуже. После потери кистей молодой человек много общался с журналистами, и это принесло ему много новых знакомств, известность и возможности.

Сейчас на Инстаграм россиянина подписаны 84 тысячи человек. Как пишет сам Константин, в основном это девушки. Почему парень так нравится противоположному полу? Секрет прост — он принимает себя таким, какой он есть, и постоянно иронизирует на эту тему. Смотрите сами.















У Константина есть несколько протезов. Этот нужен для того, чтобы нажимать на сенсорные кнопки: для этого служит оранжевый палец

Кроме того, Констанин устраивает интерактивы с читателями, когда отвечает даже на самые глупые и наивные вопросы о своих протезах. Например, как мыть руки, если у тебя их нет:

— Бионические протезы мочить нельзя, поэтому я протираю их антисептиком, благодаря чему я могу трогать себя за лицо в разгар эпидемии коронавируса. Призываю всех соблюдать гигиенические нормы. Мойте руки, ведь они у вас есть, — писал Константин.

Также он объяснял, что его «руки» всегда разной температуры: зимой — холодные, летом — горячие, дома — «комнатные».