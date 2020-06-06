ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парень из России потерял обе руки, а теперь смеется над тем, что он киборг

06.06.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Константину Дебликову 28 лет, и он потерял обе руки после несчастного случая во время файер-шоу. Но не сдался: с тех пор прошло уже шесть лет, теперь у него есть популярный Инстаграм и любовь девушек. А все из-за ироничных шуток над самим собой.


Трагедия произошла за несколько дней до 23-го дня рождения Константина. Сам он не раз признавался в интервью, что это было тяжело, но при этом он не может сказать, стала ли его жизнь хуже. После потери кистей молодой человек много общался с журналистами, и это принесло ему много новых знакомств, известность и возможности.

Сейчас на Инстаграм россиянина подписаны 84 тысячи человек. Как пишет сам Константин, в основном это девушки. Почему парень так нравится противоположному полу? Секрет прост — он принимает себя таким, какой он есть, и постоянно иронизирует на эту тему. Смотрите сами.





У Константина есть несколько протезов. Этот нужен для того, чтобы нажимать на сенсорные кнопки: для этого служит оранжевый палец

Кроме того, Констанин устраивает интерактивы с читателями, когда отвечает даже на самые глупые и наивные вопросы о своих протезах. Например, как мыть руки, если у тебя их нет:

— Бионические протезы мочить нельзя, поэтому я протираю их антисептиком, благодаря чему я могу трогать себя за лицо в разгар эпидемии коронавируса. Призываю всех соблюдать гигиенические нормы. Мойте руки, ведь они у вас есть, — писал Константин.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Константин Дебликов, киборг (@bionic_russia) on Mar 13, 2020 at 2:05am PDT

Также он объяснял, что его «руки» всегда разной температуры: зимой — холодные, летом — горячие, дома — «комнатные».

Читайте также

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Константину Дебликову 28 лет, и он потерял обе руки. Но не сдался: теперь у него есть популярный Инстаграм и любовь девушек.
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко о коронавирусе: «Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика