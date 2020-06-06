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Победа! «Волна» разгромила «Ольшаны» и прошла в следующую стадию Кубка Беларуси

06.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Победа! «Волна» разгромила «Ольшаны» и прошла в следующую стадию Кубка Беларуси
В субботу ольшанский стадион «Школьный» собрал 730 зрителей: матч местной команды с «Волной» вызвал в деревне настоящий ажиотаж.

Итогом встречи стала разгромная победа пинчан со счетом 3:0, однако такой счет не должен вводить в заблуждение: победа далась пинчукам совсем не легко. Лишь на 78-й минуте Павел Баскаков после подачи углового сумел поразить ворота «Ольшан».

После пропущенного мяча местная команда раскрылась и всеми силами побежала вперед, желая отыграться. В этой ситуации более опытная «Волна» уже не оставила сопернику шансов: сначала все тот же Баскаков отдал голевой пас на Артема Куратника, а через пару минут отличился и сам, оформив дубль.

3:0 — и «Волна» выходит в следующую стадию Кубка Беларуси!

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