Победа! «Волна» разгромила «Ольшаны» и прошла в следующую стадию Кубка Беларуси

Источник материала: Полесская правда



В субботу ольшанский стадион «Школьный» собрал 730 зрителей: матч местной команды с «Волной» вызвал в деревне настоящий ажиотаж.

Итогом встречи стала разгромная победа пинчан со счетом 3:0, однако такой счет не должен вводить в заблуждение: победа далась пинчукам совсем не легко. Лишь на 78-й минуте Павел Баскаков после подачи углового сумел поразить ворота «Ольшан».

После пропущенного мяча местная команда раскрылась и всеми силами побежала вперед, желая отыграться. В этой ситуации более опытная «Волна» уже не оставила сопернику шансов: сначала все тот же Баскаков отдал голевой пас на Артема Куратника, а через пару минут отличился и сам, оформив дубль.

3:0 — и «Волна» выходит в следующую стадию Кубка Беларуси!