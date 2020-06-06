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В Японии сделали маски для защиты от коронавируса в бассейне
06.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Японские специалисты разработали маски для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом
Маски сделаны из прозрачного материала. Они закрывают нижнюю часть лица и не соскальзывают в воде.
По данным издания, закрытые в стране из-за пандемии коронавируса бассейны начали открывать с 1 июня. Власти утверждали, что риск заражения вирусом при достаточной концентрации хлора в воде крайне мал.
Однако необходимость создания масок была обусловлена тем, что во время общения с подопечными в бассейнах тренеры по плаванию должны были общаться с пловцами так, чтобы они услышали своих наставников, при этом иногда поправляя положение ребенка в воде.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии выявлено 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 259 человек.
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Маски сделаны из прозрачного материала. Они закрывают нижнюю часть лица и не соскальзывают в воде.
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