ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот

06.06.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот

Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде. Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен вам сказать, коль уж эту тему поднял, чтобы было абсолютно честно и откровенно: я радовался, получая информацию утром и вечером – Наталья Ивановна знает – я радовался за могилевчан. Они почти не болели. Но я-то понимал вместе с врачами, что Могилев позже всех вступил в эту эпопею и что все равно сия беда их не минет.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот

Но Могилев в этом плане в хорошем смысле отставал. И я думал: неужели пронесет? У вас был небольшой прирост заболеваемости. Но что положительно, что вы в этот последний период в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот. Поэтому повезло могилевчанам в том плане, что даже если есть заболеваемость, то это уже в легкой форме, нет тех тяжелых, которые были в Витебске, в Минске в самом начале.

Читайте также:

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»

Александр Лукашенко о «второй волне»: всё, о чем тут говорят, критикуют меня и ещё кого-то – это блеф. Никто не знает, что будет завтра

Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошиблись

Мы избрали именно такой путь, не путь изоляции, а путь обращения к людям. Чтобы старики не особо высовывались, особенно когда холодно было, на улицу. А если надо, вышли, подышали. Дышать надо обязательно. Мы должны красиво пройти этот период и победить.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости
 
Борьба с COVID-19. Как медикам удается противодействовать вирусу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика