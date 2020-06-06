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Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот
06.06.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде. Говорят просто о простом: о благоустройстве Могилева, о жизни в городе и регионе. А еще и о наболевшем – коронавирусе. К сожалению, сейчас без этой темы никак.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но Могилев в этом плане в хорошем смысле отставал. И я думал: неужели пронесет? У вас был небольшой прирост заболеваемости. Но что положительно, что вы в этот последний период в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот. Поэтому повезло могилевчанам в том плане, что даже если есть заболеваемость, то это уже в легкой форме, нет тех тяжелых, которые были в Витебске, в Минске в самом начале.
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Мы избрали именно такой путь, не путь изоляции, а путь обращения к людям. Чтобы старики не особо высовывались, особенно когда холодно было, на улицу. А если надо, вышли, подышали. Дышать надо обязательно. Мы должны красиво пройти этот период и победить.
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Александр Лукашенко о коронавирусе в Могилёве: вы в последний вагон вскочили. И вас спасло то, что вирус уже не тот
Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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